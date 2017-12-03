Трамп: дії Флінна в перехідний період були законними

Президент США Дональд Трамп заявив, що дії колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна під час перехідного періоду були законними і що йому довелося звільнити його, бо Флінн збрехав ФБР і віце-президенту.

Про це пише Reuters.

Цей коментар президента, як стверджують юристи, припускає, що він, можливо, знав, що Флінн брехав ФБР, ще до того як просив директора ФБР Джеймса Комі не вести розслідування стосовно нього. Але вони відзначили, що з коментаря в твіттері незрозуміло, що саме і коли знав президент.

"Мені довелося звільнити генерала Флінна, тому що він збрехав віце-президенту і ФБР. Він визнав себе винним в цій брехні", - написав Трамп в Твіттері.

"Це ганьба, тому що його дії під час переходу були законними. Нічого було приховувати!", - заявив Трамп.

I had to fire General Flynn because he lied to the Vice President and the FBI. He has pled guilty to those lies. It is a shame because his actions during the transition were lawful. There was nothing to hide! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 грудня 2017 р.

Юристи вважають, що якщо Трамп знав, що Флінн брехав ФБР, а потім чинив тиск на тодішнього директора ФБР Джеймса Комі, то це є проблемою.

Якщо це було так, твіт Трампа "абсолютно підсилює втручання в судовий розгляд", - сказав Джиммі Гурулі, колишній федеральний прокурор і професор права в Університеті Нотр-Дам.

"Це доказ в ключовому питанні про те, чи діяв Трамп з корупційним наміром", - заявив він.

Як відомо, в травні Трамп звільнив Комі, який пізніше звинуватив його в спробі перешкодити розслідуванню про російське втручання. Комі також заявив, що Трамп попросив його припинити розслідування стосовно Флінна.

Флінн, який визнав себе винним в тому, що брехав ФБР про свої контакти з Росією, був радником Трампа з національної безпеки тільки протягом 24 днів. Він був змушений піти у відставку після того, як з'ясувалося, що він ввів в оману віце-президента Майка Пенса про свої бесіди з тодішнім послом Росії в США Сергієм Кисляком.

Як повідомляв телеканал CNN, контактами Флінна з РФ керував зять президента США Джаред Кушнер.

Пізніше стало відомо, що переговори велися про зняття санкцій проти Москви після перемоги на президентських виборах Дональда Трампа.