Трамп: дії Флінна в перехідний період були законними

Президент США Дональд Трамп заявив, що дії колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна під час перехідного періоду були законними і що йому довелося звільнити його, бо Флінн збрехав ФБР і віце-президенту.

Про це пише Reuters.

Цей коментар президента, як стверджують юристи, припускає, що він, можливо, знав, що Флінн брехав ФБР, ще до того як просив директора ФБР Джеймса Комі не вести розслідування стосовно нього. Але вони відзначили, що з коментаря в твіттері незрозуміло, що саме і коли знав президент.

"Мені довелося звільнити генерала Флінна, тому що він збрехав віце-президенту і ФБР. Він визнав себе винним в цій брехні", - написав Трамп в Твіттері.

"Це ганьба, тому що його дії під час переходу були законними. Нічого було приховувати!", - заявив Трамп.

I had to fire General Flynn because he lied to the Vice President and the FBI. He has pled guilty to those lies. It is a shame because his actions during the transition were lawful. There was nothing to hide!