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ОБСЄ готова до діалогу з новими ватажками бойовиків – Хуг

Понеділок, 4 грудня 2017, 16:32

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ готова до діалогу з новим керівництвом так званої "ЛНР".

Про це на брифінгу 4 грудня заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александер Хуг.

"СММ ОБСЕ завжди готова вести діалог, і ми очікуємо, що кожен має долучитися до цього діалогу добросовісно. У нас є команди у Донецьку і Луганську, і вони готові провести цей діалог. Так само як і я готовий провести ці діалоги, якщо я цього року відвідаю Донецьк або Луганськ", - сказав Хуг.

Він підкреслив, що конфлікт на сході України можна вирішити "лише шляхом діалогу".

На запитання чи находили пропозиції від нового керівника так званої ЛНР Леоніда Пасечника про діалог, Хуг сказав:

"Ми завжди готові вступити в діалог з будь-ким, хто хоче віднайти шляхи мирного вирішення цього конфлікту. І якщо нове керівництво Луганської області виявить бажання зустрітися з нами, ми готові".

"Сторонам треба зрозуміти, що цей конфлікт не вдасться врегулювати на місцях, його можна вирішити тільки шляхом діалогу", - підсумував заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Як відомо, раніше Хуг розповів, що цього року СММ ОБСЄ зафіксувала понад 300 тисяч порушень режиму припинення вогню і більше 400 загиблих і поранених серед цивільного населення.

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Ірина Балачук, УП
Теми: ДонбасЛуганськОБСЄ
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