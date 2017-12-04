Суд відпустив під домашній арешт активіста "Руху визволення"

Суд змінив запобіжний захід другому командиру батальйону "Донбас" Анатолію Виногродському з утримання під вартою на домашній арешт.

Про це повідомив Семен Семенченко.

"Маріупольський апеляційний суд змінив запобіжний захід підполковнику Анатолію Виногродському з утримання під вартою на домашній арешт", - розповів Семенченко.

Крім того, він додав, що наразі йде суд по добровольцю ОУН Леоніду Литвиненко.

Як відомо, організація "Рух визволення" заявила, що невідомі викрали їхнього активіста, другого командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського.

Пізніше у поліції повідомили, що Анатолія Виногродського затримали у Києві у справі про напад на охоронця в Кіровоградській області.

Партія "Самопоміч" вимагала від влади пояснень з приводу низки затримань активістів.