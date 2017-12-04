Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол США: Вашингтон продовжить допомагати НАБУ та САП

Понеділок, 4 грудня 2017, 20:45

Сполучені Штати продовжать підтримувати Національне антикорупційне бюро та антикорупційну прокуратуру.

Про це заявила Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович в інтерв’ю LIGA.net.

"Я безумовно погоджуюся, що боротьба з корупцією, це - найважливіший виклик і перед українським урядом, і перед всім українським народом. І варто визнати, що у 2014 році і з того часу, президент, всі прем’єр-міністри і Верховна Рада дуже багато зусиль доклали, і проявом цього є заснування нових антикорупційних органів. Ми пишаємося тим, що надали підтримку створенню цих антикорупційних органів і продовжимо допомагати їм", - зазначила Йованович.

На її думку, співробітники НАБУ і САП добре працюють разом.

"І вони багато чого досягли, але зараз близько 100 справ, які вони розслідували та порушили, практично загальмовані на судовому рівні. Це показує необхідність заснувати незалежний Антикорупційний суд, який вже по суті справ має вирішувати, чи справді доведена вина, і в такому випадку людина відправляється у в’язницю, чи навпаки має бути звільнена", - вважає посол США.

За її словами, представники США сподіваються на прийняття парламентом законодавства, яке сприятиме створенню Антикорупційного суду.

"Ми дуже сподіваємося, що вже в грудні ми побачимо прийняття законодавства, яка цю справу створення Антикорупційного суду просуне та вирішить. Про це ми чули і від президента Порошенко і від впливових політиків в Раді. Венеціанська комісія надала дуже цінні поради, дорожню карту в просуванні в цьому напрямку, і я думаю, що треба їй слідувати", - відзначила Йованович.

Теми: СШАНАБУкорупціяпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
США
Палата представників США погодила бюджет із $300 млн для України
Естонія екстрадувала до США російського контрабандиста західної зброї
Коли Україна застосує касетні снаряди: у США кажуть, що РФ дізнається про це першою
Останні новини
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
Усі новини...
Реклама: