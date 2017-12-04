Посол США: Вашингтон продовжить допомагати НАБУ та САП

Сполучені Штати продовжать підтримувати Національне антикорупційне бюро та антикорупційну прокуратуру.

Про це заявила Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович в інтерв’ю LIGA.net.

"Я безумовно погоджуюся, що боротьба з корупцією, це - найважливіший виклик і перед українським урядом, і перед всім українським народом. І варто визнати, що у 2014 році і з того часу, президент, всі прем’єр-міністри і Верховна Рада дуже багато зусиль доклали, і проявом цього є заснування нових антикорупційних органів. Ми пишаємося тим, що надали підтримку створенню цих антикорупційних органів і продовжимо допомагати їм", - зазначила Йованович.

На її думку, співробітники НАБУ і САП добре працюють разом.

"І вони багато чого досягли, але зараз близько 100 справ, які вони розслідували та порушили, практично загальмовані на судовому рівні. Це показує необхідність заснувати незалежний Антикорупційний суд, який вже по суті справ має вирішувати, чи справді доведена вина, і в такому випадку людина відправляється у в’язницю, чи навпаки має бути звільнена", - вважає посол США.

За її словами, представники США сподіваються на прийняття парламентом законодавства, яке сприятиме створенню Антикорупційного суду.

"Ми дуже сподіваємося, що вже в грудні ми побачимо прийняття законодавства, яка цю справу створення Антикорупційного суду просуне та вирішить. Про це ми чули і від президента Порошенко і від впливових політиків в Раді. Венеціанська комісія надала дуже цінні поради, дорожню карту в просуванні в цьому напрямку, і я думаю, що треба їй слідувати", - відзначила Йованович.