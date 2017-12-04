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Собчак хоче створити власну партію

Понеділок, 4 грудня 2017, 21:51

Російська телеведуча Ксенія Собчак планує створити політичну партію після президентських виборів 2018 року.

Про це вона заявила під час інтерв'ю на телеканалі "Дождь".

"Моя роль людини, яка, показавши якийсь результат рядком "проти всіх", потім може сформувати великий рух, партію, яка вже потім зможе брати участь у думських виборах. Руху, якого так довго не було в Росії", - сказала Собчак.

За її словами, вона прийшла в політику всерйоз.

"Я дуже хочу, що за підтримки, яку розраховую отримати на цих виборах, ми б змогли зробити це відправною точкою великого правого руху, яке я мрію, щоб відродилося в Росії", - зазначила вона.

Як відомо, російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак оголосила про своє рішення брати участь у виборах президента Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСобчаквибори
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