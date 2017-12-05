Бойовики обстріляли зі 152-мм артилерії Врубівку

Російсько-окупаційні війська обстріляли зі ствольної артилерії калібру 152 мм населений пункт Врубівка.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Російсько-окупаційні війська підступно обстріляли зі ствольної артилерії калібру 152 мм, забороненої Мінськими домовленостями, населений пункт Врубівку, наражаючи на небезпеку цивільних жителів", - йдеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що сили АТО були вимушені припинити провокацію противника, відкривши вогонь у відповідь з метою подавлення вогневих засобів ворога.

Як повідомлялось, останнім часом бойовики обстрілюють житлові квартали прифронтових селищ. Так, 2 грудня під мінометні обстріли потрапили Мар'їнка, Верхньоторецьке та Авдіївка.