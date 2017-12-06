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ОБСЄ: на Донбасі у 5 разів збільшилась кількість вибухів

Середа, 6 грудня 2017, 03:53
ОБСЄ: на Донбасі у 5 разів збільшилась кількість вибухів

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала збільшення кількості вибухів у зоні АТО за період з 19:30 1 грудня по 19:30 3 грудня.

Про це повідомляє СММ у своєму звіті за 4 грудня.

"У період із вечора 1 до вечора 2 грудня в Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, водночас, різке зростання кількості вибухів - понад 1000 проти понад 170 відповідно", - йдеться у звіті.

"У першій половині дня 3 грудня, здійснюючи спостереження в підконтрольному "ДНР" смт Олександрівка (20 км на південний захід від Донецька), члени патруля Місії чули 17 вибухів невизначеного походження", - повідомили в ОБСЄ.

"У Луганській області в період із вечора 1 до вечора 2 грудня Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема близько 210 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (25 вибухів)", - наголосили спостерігачі.

"У період із вечора 2 до вечора 3 грудня СММ констатувала подальше зростання кількості порушень режиму припинення вогню (зокрема приблизно 340 вибухів), якщо порівнювати з попередньою добою", - також підкреслили в організації.

Теми: ОБСЄДонбасАТО
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