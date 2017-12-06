Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Луганщині призупинить роботу один із КПВВ

Середа, 6 грудня 2017, 10:57
На Луганщині призупинить роботу один із КПВВ

Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" тимчасово зупинить пропуск громадян 9 та 10 грудня.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Зазначається, що це пов’язано з ремонтом мосту, що знаходиться за КПВВ у напрямку непідконтрольної території.

"Відновлення зруйнованого мосту суттєво підвищить рівень безпечного руху цивільного населення, яке прямує через лінію розмежування в обидва напрямки. Впродовж 9 та 10 грудня буде проведено поновлення елементів мостового переходу, який наразі зруйнований", - повідомляють у прикордонслужбі.

Також там додають, що контрольний пункт має відновити свою роботу 11 грудня.

Раніше повідомлялося, що питання про проведення робіт із відновлення дерев’яних настилів на зруйнованих ділянках мостового переходу, що знаходиться за КПВВ "Станиця Луганська", було порушено на черговому засіданні Тристоронньої групи у Мінську 5 грудня.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Луганська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Луганська область
Через обстріл окупантів на Луганщині постраждав волонтер
На Луганщині ворог переобладнав дитячі заклади у військові госпіталі – Генштаб
Тікали так, що за пораненими тягнулись бинти: Нацгвардійці показали, як нищать ворога
Останні новини
05:52
З Латвії видворили голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
Усі новини...
Реклама: