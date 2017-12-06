На Луганщині призупинить роботу один із КПВВ

Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" тимчасово зупинить пропуск громадян 9 та 10 грудня.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Зазначається, що це пов’язано з ремонтом мосту, що знаходиться за КПВВ у напрямку непідконтрольної території.

"Відновлення зруйнованого мосту суттєво підвищить рівень безпечного руху цивільного населення, яке прямує через лінію розмежування в обидва напрямки. Впродовж 9 та 10 грудня буде проведено поновлення елементів мостового переходу, який наразі зруйнований", - повідомляють у прикордонслужбі.

Також там додають, що контрольний пункт має відновити свою роботу 11 грудня.

Раніше повідомлялося, що питання про проведення робіт із відновлення дерев’яних настилів на зруйнованих ділянках мостового переходу, що знаходиться за КПВВ "Станиця Луганська", було порушено на черговому засіданні Тристоронньої групи у Мінську 5 грудня.