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Штаб АТО звітує про відновлені електрику та дороги у звільненому селищі

Четвер, 7 грудня 2017, 16:11

У селищі Травневе Донецької області, яке Збройні сили звільнили від окупантів, відновили електропостачання та транспортне сполучення.

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

Зазначається, що у Травневому був установлений генератор потужністю 100 КВт, до якого вже підключено дві вулиці.

 
 

В найближчий час фахівці ДСНС обіцяють підключити інші вулиці, якщо бойовики не влаштують збройні провокації.  

 

Також була відремонтована дорога до населенного пункту та запущений автобус Травневе-Бахмут.

 
 

В прес-службі додають, що наразі підрозділ ДСНС, що дислокується в н.п. Новолуганське, завершує роботу по відновленню покрівлі дахів обстріляних сепаратистами домівок.

Там додають, що 6 грудня Травневе вперше відвідали представники Управління ООН з координації гуманітарних питань, а також Продовольча та сільськогосподарська організація ООН, які роздали місцевим мешканцям ковдри та продуктові набори.

 
 
 

Як відомо, у 2015-2017 роках через Травневе  проходила лінія розмежування сил в Донбасі. Західна околиця населеного пункту залишалася під контролем урядових військ України, а східна, велика частина - під контролем бойовиків так званого "ДНР". Ця територія  була оголошена "буферною зоною".

У листопаді 2017 року ЗСУ взяли все село Травневе під свій контроль, а також населенний пункт Гладосове Горлівського району Донецької області.

Проте бойовики продовжують зривати візити спостерігачів СММ ОБСЄ, які планують провести моніторинг гуманітарної ситуації у Травневому і Гладосовому.

Українська правда
Теми: Донецька областьАТО
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