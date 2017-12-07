Штаб АТО звітує про відновлені електрику та дороги у звільненому селищі

У селищі Травневе Донецької області, яке Збройні сили звільнили від окупантів, відновили електропостачання та транспортне сполучення.

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

Зазначається, що у Травневому був установлений генератор потужністю 100 КВт, до якого вже підключено дві вулиці.

В найближчий час фахівці ДСНС обіцяють підключити інші вулиці, якщо бойовики не влаштують збройні провокації.

Також була відремонтована дорога до населенного пункту та запущений автобус Травневе-Бахмут.

В прес-службі додають, що наразі підрозділ ДСНС, що дислокується в н.п. Новолуганське, завершує роботу по відновленню покрівлі дахів обстріляних сепаратистами домівок.

Там додають, що 6 грудня Травневе вперше відвідали представники Управління ООН з координації гуманітарних питань, а також Продовольча та сільськогосподарська організація ООН, які роздали місцевим мешканцям ковдри та продуктові набори.

Як відомо, у 2015-2017 роках через Травневе проходила лінія розмежування сил в Донбасі. Західна околиця населеного пункту залишалася під контролем урядових військ України, а східна, велика частина - під контролем бойовиків так званого "ДНР". Ця територія була оголошена "буферною зоною".

У листопаді 2017 року ЗСУ взяли все село Травневе під свій контроль, а також населенний пункт Гладосове Горлівського району Донецької області.

Проте бойовики продовжують зривати візити спостерігачів СММ ОБСЄ, які планують провести моніторинг гуманітарної ситуації у Травневому і Гладосовому.