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Климкин впервые встретился с Лавровым в двустороннем формате

Четверг, 7 декабря 2017, 19:44
Климкин впервые встретился с Лавровым в двустороннем формате

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин и его российский коллега Сергей Лавров провели свои первые двусторонние переговоры "на полях" министерской встречи ОБСЕ в Вене.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Встреча прошла за закрытыми дверями.

Ранее министры встречались в рамках "нормандского формата". А нынешняя встреча - это первые двусторонние переговоры, происходящие не в рамках этого формата.

Позже Климкин сообщил, что обсуждал с Лавровым вопрос об обмене заложников.

"Обсуждал вопрос обмена заложников с российским министром иностранных дел Лавровым. Мы должны снять его в ближайшие недели, поскольку это касается людей и их близких", - написал глава МИД в Twitter.

Как известно, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что идея ввести миротворцев ООН на Донбасс не по российскому сценарию равнозначна введению "оккупационной администрации".

На заявления Лаврова ответил глава МИД Украины Павел Климкин, который заявил, что как раз оккупационная администрация РФ на Донбассе уже присутствует.

Темы: КлимкинЛавровРосcия
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