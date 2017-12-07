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"Зоря" програла іспанцям і залишає Лігу Європи

Четвер, 7 грудня 2017, 22:59

Луганська "Зоря" залишає Лігу Європи. У завершальному матчі групового турніру "Зоря" з рахунком 0:2 поступилася іспанському "Атлетико" на "Арені-Львів".

З групи луганського клубу до 1/16 фіналу Ліги Європи пробилися шведський "Естерсунд" та "Атлетик". Український клуб з шістьма очками зайняв третю позицію.

Що стосується самої гри, то іспанці цілком логічно отримали перемогу в цьому поєдинку. Перший гол у цій грі провів на 70-й хвилині Адуріс, який відзначився ударом головою. Варто додати, що якби не вдала гра 18-річного воротаря "Зорі" Андрія Луніна, то рахунок в цій грі міг бути для підопічних Юрія Вернидуба і розгромним.

Під завершення матчу "Зоря" отримала шанс на порятунок, але з метрів 14 по воротах не поцілив Кочергін. А ось іспанці знову пробили ворота "Зорі". Після виконання стандарту забив Рауль Гарсія - 0:2.

Нагадаємо, що до 1/16 фіналу Ліги Європи пробилося київське "Динамо".

Микола Аврамчук для УП

Теми: футболспорт
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