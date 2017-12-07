Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Заря" проиграла испанцам и покидает Лигу Европы

Четверг, 7 декабря 2017, 22:59

Луганская "Заря" покидает Лигу Европы. В заключительном матче группового турнира "Заря" со счетом 0:2 уступила испанскому "Атлетику" на "Арене-Львов".

Из группы луганского клуба в 1/16 финала Лиги Европы пробились шведский "Эстерсунд" и "Атлетик". Украинский клуб с шестью очками занял третью позицию.

Что касается самой игры, то испанцы вполне логично победили в этом поединке. Первый гол в этой игре провел на 70-й минуте Адурис, который отличился ударом головой. Стоит отметить, что если бы не удачная игра 18-летнего вратаря "Зари" Андрея Лунина, то счет в этой игре мог быть для подопечных Юрия Вернидуба и разгромным.

Под конец матча "Заря" получила шанс на спасение, но с метров 14 по воротам не попал Кочергин. А вот испанцы снова пробили ворота "Зари". После выполнения стандарта забил Рауль Гарсия - 0:2.

Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы пробилось киевское "Динамо".

Николай Аврамчук для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 тысяч км - ученые
17:56
Оккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
Все новости...
Реклама: