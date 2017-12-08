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Бойовики 15 разів порушили перемир'я

П'ятниця, 8 грудня 2017, 17:30

Російсько-окупаційні війська ведуть вогонь по позиціях сил АТО, зокрема й із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення на встановлені відстані.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 8 грудня 2017 року.

"На Луганському напрямку епіцентром нестабільності залишається Світлодарська дуга. Тут ворог декілька разів, з мінометів різних калібрів й усього спектру піхотного озброєння та БМП вів вогонь поблизу Луганського і Травневого", - зазначають у штабі.

Неподалік Травневого окупанти випустили понад півсотні 120-мм мін.

Крім того, біля Кримського бойовики застосовували міномети калібру 82-мм та великокаліберні кулемети загарбники, з гранатометів обстріляли оборонців Золотого, а зі стрілецької зброї – захисників Лобачевого.

"На Донецькому напрямку гаряче на Приазов’ї. Тут бойовики з мінометів, гранатометів різних типів та стрілецької зброї вели вогонь біля Водяного. Не менш спекотно і у районі Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, українські позиції поблизу Кам’янки в обідню пору обстрілював ворожий снайпер, після чого російські найманці пустили у хід гранатомети та легке піхотне озброєння.

Зі 120-мм мінометів противник вів вогонь на підступах до Опитного та по південних околицях Авдіївки.

"Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська уже 15 разів порушили режим припинення вогню", - розповіли у штабі.

У половині випадків військовослужбовці Збройних Сил України відповідали агресору з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Теми: ДонбасАТОвійнаРосія
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