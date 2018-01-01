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Дві українки увійшли до ТОП-10 найсильніших шахістів світу

Понеділок, 1 січня 2018, 00:12
Анна Музичук

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) представила рейтинг-лист станом на 1 січня 2018 року. До топ-10 списку у жінок входять дві українки - Анна Музичук (2571 балів) та її молодша сестра екс-чемпіонка світу Марія Музичук (2540), які посідають 3 та 7 місця відповідно.

Про це повідомляє Укрінформ.

Жіночий рейтинг очолює чемпіонка світу китаянка Хоу Іфань (2680), другою йде її співвітчизниця Цзю Веньцзюнь (2571).

У першій сотні найсильніших шахісток світу, крім сестер Музичук, ще 6 представниць України: 36. Наталія Жукова (2438), 41. Анна Ушеніна (2423), 57. Інна Гапоненко (2410), 86. Юлія Осьмак (2375), 96. Тетяна Василевич (2360), 100. Наталія Букса (2357).

У чоловічому рейтингу лідирує чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен (2834).

У першу сотню входять сім шахістів України: 27. Василь Іванчук (2726), 38. Павло Ельянов (2710), 47. Юрій Криворучко (2694), 48. Руслан Пономарьов (2694), 53. Юрій Кузубов (2691), 66. Мартин Кравців (2679), 86. Олександр Моїсеєнко (2660).

Як відомо, українська шахістка Анна Музичук відмовилась їхати на чемпіонат світу у Саудівській Аравії через ставлення в ній до жінок.

Її допис у Facebook про бойкот чемпіонату з шахів у Саудівській Аравії став найпопулярнішим постом року.

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
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