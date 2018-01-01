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Японія спростила візовий режим для України

Понеділок, 1 січня 2018, 16:21
Японія спростила візовий режим для України

З 1 січня 2018 року Японія запроваджує спрощення візового режиму для громадян України.

Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Шігекі Сумі у вітальному слові з нагоди завершення року Японії в Україні. 

"Завдяки реалізації року Японії було відкрито офіс JICA в Україні (Японського агентства міжнародного співробітництва "Джайка" - ред.), а також від 1 січня 2018 буде введено спрощення візового режиму для громадян України", - зазначив він.

Як відомо, про спрощення візового режиму у посольстві Японії заявляли ще на початку листопада. 

Тоді зазначалося, що коло заявників, які мають право на багаторазові візи для короткотермінового перебування з діловою метою і культурних та  наукових діячів, буде розширено, а також строк дії віз буде збільшено з 3 до 5 років максимум. 

Також буде запроваджено багаторазові візи зі строком дії 3 роки та максимальним строком перебування 30 днів для короткотермінового перебування з різними цілями, в тому числі туризм.

Українська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: Японіявізи
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