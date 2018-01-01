Омелян розповів про 47 мільярдів на дороги у 2018-му

З 1 січня починає роботу Дорожній фонд, завдяки чому автошляхова галузь отримає державне фінансування у сумі 33 мільярди гривень.

Про це 1 січня повідомив глава Мінінфраструктури Володимир Омелян.

"Вперше автошляхова галузь отримає гарантоване державою фінансування. Цього року - це майже 33 млрд грн плюс окреме додаткове фінансування ряду ключових магістралей - понад 14 млрд грн", - повідомив він.

Окрім того з 1 січня "Укравтодор" відповідатиме лише за 50 тис. кілометрів автошляхів.

"Інші 120 тисяч км буде передано на обласний рівень з гарантованим фінансуванням з Дорожнього фонду в обсязі 35% від його надходжень. Тепер кожен має право і повинен вимагати від місцевої влади якісних доріг, а не кивати розчаровано на Київ", - додав глава МІУ.

Також Омелян нагадав, що з 1 січня гранична швидкість у населених пунктах обмежується 50 км/год, та підвищуються штрафи за перевищення швидкості.

"За керування автомобілем без прав штраф зростає у 20 разів - до 10 200 грн, а за повторне таке порушення - 40 800 грн. Особи, позбавлені права керування, порушивши закон, сплачуватимуть штраф у розмірі 20 400 гривень, а за повторне вчинення цього порушення протягом року - 40 800 гривень", - нагадав міністр.

Глава МІУ також згадав про пільги на ввезення електрокарів.

"З 1 січня електрокари в Україні стануть одними із найдешевших в Європі. Більше ПДВ і акциз платити не потрібно", - зазначив він.

Українська правда