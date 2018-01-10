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Головні новини дня – за 60 секунд

Середа, 10 січня 2018, 19:41

ICU допомагала Януковичу виводити гроші з України, Онищенко судитиметься з Al Jazeera, Приватбанк очолить чех, в Росії в ДТП загинули українці - новини, які обговорювали 10 січня.

Про Януковича і ICU. Опубліковано таємну постанову Краматорського суду, в якій йдеться про те, що екс-президенту Януковичу вивести 1,5 мільярда доларів з України допомогла компанія ICU.

Про Онищенка. Нардеп-втікач Олександр Онищенко подав в суд на телеканал Al Jazeera на 20 мільйонів доларів через розслідування. У ньому розповідалось про придбання Онищенком та бізнесменом Павлом Фуксом у Сергія Курченка компанію, яка володіє 160 мільйонами доларів заморожених активів екс-президента Віктора Януковича.

Про справу Ноздровської. Юрiй Россошанський визнав себе винним у вбивстві Ірини Ноздровської в селі Демидове, але не розкаюється.

Про Приватбанк. Приватбанк планує призначити головою правління чеха Петра Крумханзля.

Про ДБР. У Державному бюро розслідувань можуть відсторонити громадськість від процесу відбору кадрів, повідомив народний депутат Мустафа Найєм з посиланням на оприлюденіні Кабінетом міністрів документи.

Про ДТП у РФ. У Курській області в Росії перекинувся мікроавтобус, всі пасажири у ньому – громадяни України. Внаслідок аварії є загиблі і поранені.

Про Саакашвілі. Лідер партії "Рух нових сил", екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі 9 січня давав прокуратурі свідчення щодо розстрілів на Майдані у Києві на початку 2014 року.

Про лоукости. Лоукостер Wizz Air почне польоти зі Львова до Дортмунда з 26 березня - на два місяці раніше від початку оголошеного терміну.

А переговори з лоукостером Ryanair перебувають на завершальному етапі. Прихід компанії на український ринок може відбутися уже в січні-лютому 2018 року.

Про кордон з Польщею. У Львівській та Волинській областях люди перекрили дороги біля пунктів пропуску "Шегині" – "Медика", "Рава-Руська" – "Гребінне" і "Ягодин" – "Дорогуськ" на кордоні з Польщею.

Про мілітарізацію. РФ розгорне в окупованому Криму системи С-400 для "захисту від повітряних загроз з боку України".

А Адміністрація Трампа планує послабити обмеження на використання ядерної зброї і розробити нову ядерну боєголовку для ракет Trident з низьким рівнем шкоди.

"Українська правда" у Threads

Теми: економікаОнищенко
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