Главные новости дня – за 60 секунд

ICU помогала Януковичу выводить деньги из Украины, Онищенко будет судиться с Al Jazeera, Приватбанк возглавит чех, в России в ДТП погибли украинцы – новости, которые обсуждали 10 января.

О Януковиче и ICU. Опубликовано тайное постановление Краматорского суда, в котором говорится о том, что экс-президенту Януковичу вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины помогла компания ICU.

Об Онищенко. Нардеп-беглец Александр Онищенко подал в суд на телеканал Al Jazeera на 20 миллионов долларов за расследование. В нем рассказывалось о приобретении Онищенком и бизнесменом Павлом Фуксом у Сергея Курченко компании, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича.

О деле Ноздровской. Юрий Россошанский признал себя виновным в убийстве Ирины Ноздровской в селе Демидово, но не раскаивается.

О Приватбанке. Приватбанк планирует назначить председателем правления чеха Петра Крумханзля.

О ГБР. В Государственном бюро расследований могут отстранить общественность от процесса отбора кадров, сообщил народный депутат Мустафа Найем со ссылкой на обнародованные Кабинетом министров документы.

О ДТП в РФ. В Курской области в России перевернулся микроавтобус, все пассажиры в нем - граждане Украины. В результате аварии есть погибшие и раненые.

О Саакашвили. Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михэил Саакашвили 9 января давал прокуратуре показания о расстрелах на Майдане в Киеве в начале 2014 года.

О лоукостах. Лоукостер Wizz Air начнет полеты из Львова в Дортмунд с 26 марта - на два месяца раньше начала объявленного срока.

А переговоры с лоукостером Ryanair находятся на завершающем этапе. Приход компании на украинский рынок может произойти уже в январе-феврале 2018 года.

О границе с Польшей. Во Львовской и Волынской областях люди перекрыли дороги возле пунктов пропуска "Шегини" – "Медыка", "Рава-Русская" – "Гребенное" и "Ягодин" – "Дорохуск" на границе с Польшей.

О милитаризации. РФ развернет в оккупированном Крыму системы С-400 для "защиты от воздушных угроз со стороны Украины".

А Администрация Трампа планирует ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать новую ядерную боеголовку для ракет Trident с низким уровнем урона.