Пентагон визнає реальність автономної ядерної торпеди РФ – ЗМІ

Оприлюднений американськими ЗМІ проект Огляду конфігурації ядерних сил США вказує на реальність російського проекту безпілотного атомного підводного човна із надпотужним ядерним зарядом.

Про це пише видання Defense News.

У новій ядерній стратегії США вказано, що "Росія розробляє щонайменше 2 системи міжконтинентального радіусу дії, гіперзвуковий планер та нову міжконтинентальну автономну ядерну торпеду".

Russia’s nuclear underwater drone is real and in the Nuclear Posture Review: https://t.co/k8mAwor5VK pic.twitter.com/xUL30ozffi