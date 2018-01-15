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Пентагон визнає реальність автономної ядерної торпеди РФ – ЗМІ

Понеділок, 15 січня 2018, 02:56
Пентагон визнає реальність автономної ядерної торпеди РФ – ЗМІ
Defense News

Оприлюднений американськими ЗМІ проект Огляду конфігурації ядерних сил США вказує на реальність російського проекту безпілотного атомного підводного човна із надпотужним ядерним зарядом.

Про це пише видання Defense News.

У новій ядерній стратегії США вказано, що "Росія розробляє щонайменше 2 системи міжконтинентального радіусу дії, гіперзвуковий планер та нову міжконтинентальну автономну ядерну торпеду".

Defense News зазначає, що йдеться про російський проект "Статус-6", який, за інформацією американських спецслужб, вже проходив випробування.

Як відомо, видання The Huffington Post опублікувало проект Огляду конфігурації ядерних сил США 2018 року.

У документі пропонується модернізувати ядерну тріаду, що включає стратегічну авіацію, міжконтинентальні балістичні ракети і атомні підводні ракетоносці.

The Huffington Post зазначає, що в доповіді ставка робиться на розробку нової, так званої "ядерної зброї малої потужності" –боєголовок з меншою вибуховою силою.

У проекті в якості зовнішньої загрози, яка зросла, називається Росія, Китай, КНДР і Іран.

У стратегії наголошується, що "Росія погрожує застосуванням більш дрібних ядерних озброєнь, тому США повинні відповідати і утримувати Росію тим же".

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСШАядерна зброя
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