Розенблат пожаловался на Украину в ЕСПЧ

Народный депутат Борислав Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Розенблата Алексей Шевчук.

Он предоставил ответ ЕСПЛ о том, что суд уже получил обращение.

"Сегодня Европейский суд начал официальные процедуры по жалобе Розенблата. Есть производство Розенблат против Украины. Там системно собраны все нарушения профильной конвенции от незаконной прослушки народного депутата с нарушениям регламента Верховного Рады до легализации ручным судьей венгерского самолета. Пусть с этой правовой порнографией Украины разбирается независимый орган Европы", - сообщил Шевчук.

Про "легализацию венгерского самолета" он пояснил:

"Можете написать до легализации обыска венгерского воздушного судна и незаконный арест народного депутата со скачками молодых детективов по взлётной полосе с решением не главы пограничной службы, а руководства НАБУ".

Как известно, 18 июля 2017 года судья Соломенского районного суда Киева Светлана Кушнир выбрала для депутата Розенблата меру пресечения в виде залога в 7 миллионов ​гривен. Суд также обязал нардепа сдать заграничный паспорт.

19 июля 2017 года правоохранители надели электронный браслет слежения на Борислава Розенблата.

24 июля Розенблат сообщил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.

Он также добавил, что выполнил все требования постановления суда в отношении него, кроме одного – он не сдал загранпаспорт.

Розенблат объяснил, что в постановлении суда о сдаче паспорта была описка – получилось, что у нардепа требовали сдать паспорт "другого человека". Прокуратура попыталась исправить описку.

"Исправить возможно запятую или букву в слове, но отнюдь не отдельное процессуальное обязательство. Такое исправление приравнивается к рассмотрению отдельной меры пресечения, а это большая процедура", - объяснил тогда Розенблат.

Он заявил, что это будет достаточным основанием для рассмотрения в Европейском суде по правам человека, для чего его адвокаты "пройдут национальные суды".

Как известно, Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.

У следователей есть аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения добычи янтаря и освобождения от налогов лиц, который ввозят в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.



Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и нардеп от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.



Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по прозвищу "Катерина".

17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.

19 октября детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета в Германию, но затем отпустили.



Прокурор САП Виталий Кравец подтвердил, что Розенблат имел право выехать из Украины.



Позже в НАБУ заявили, что Розенблат хотел вывезти информацию о преступлениях и деньги.

В декабре 2017 года стало известно, что Розенблат подал в суд на НАБУ и САП.