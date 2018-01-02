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Тука розповів про потреби звільнених із полону українців

Вівторок, 2 січня 2018, 14:05

Звільнені з полону бойовиків українці забезпечені усім необхідним у лікарні, а ті, хто родом із окупованих територій, потребують житла та роботи.

Про це написав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука у Facebook.

Він відвідав "Феофанію", де перебувають звільнені з полону. Звільнені кажуть, що в них все є завдяки волонтерам.

"Для тих, чий будинок залишився на неконтрольованій (Україною) території, серед проблем на першому місці – житло, на другому – робота. Будемо допомагати", – написав Тука.

Він також зазначив: "Співпрацюємо зі спецслужбами щодо всебічної перевірки всіх прибулих. Без образ".

Як відомо, 27 грудня 2017 року в результаті часткового пропорційного обміну українська сторона передала бойовикам Донбасу 233 людей, а забрала 73 людей.

Теми: заручникиполоненіТука
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