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Глава МЗС Німеччини їде на Донбас

Вівторок, 2 січня 2018, 17:37
Глава МЗС Німеччини їде на Донбас

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель 3-4 січня здійснить робочий візит в Україну.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Спочатку в Києві відбудуться переговори між Ґабріелем та керівником зовнішньополітичного відомства України Павлом Клімкіним.

"Ключовим питанням переговорів стане роль ФРН, разом з Францією, у рамках Норманського формату з протидії російській агресії. У цьому плані міністри обговорять подальші спільні кроки, спрямовані на відновлення територіальної цілісності й суверенітету України, а також звільнення українських політв’язнів, які утримуються в російських тюрмах", - йдеться в повідомленні.

Також голови МЗС обговорять питання двосторонньої співпраці, зокрема щодо Року мов.

Під час переговорів планується підписання двосторонньої угоди про трудову діяльність членів сімей співробітників дипломатичних представництв і консульських установ.

"Павло Клімкін та Зіґмар Ґабріель також здійснять спільну поїздку на Донбас поблизу лінії дотику", - зазначають у прес-службі.

Як відомо, днями Ґабріель закликав до поліпшення відносин між США і Росією, зазначивши, що налагодження стосунків – в інтересах Європи.

Українська правда

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Теми: НімеччинаДонбасМЗС
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