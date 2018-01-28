Усик переміг Брієдіса і став володарем 2 чемпіонських поясів

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Неділя, 28 січня 2018, 01:40

Український боксер Олександр Усик рішенням суддів переміг латвійця Майріса Брієдіса у півфіналі Всесвітньої суперсерії боксу і став володарем чемпіонських поясів за версіями WBC і WBO у першій важкій вазі.

Бій тривав усі 12 раундів. Судді віддали перемогу українцю: 114:114, 115:113, 115:113.

У фіналі Всесвітньої суперсерії боксу Усик зустрінеться з переможцем бою Мурат Гассієв - Юньєр Дортікос.

Як повідомлялось, у чвертьфіналі WBSS наш боксер виграв технічним нокаутом у німця Марко Хука.

Олексій Павлиш, УП

Теми: спорт
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