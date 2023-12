Усик переміг Брієдіса і став володарем 2 чемпіонських поясів

Український боксер Олександр Усик рішенням суддів переміг латвійця Майріса Брієдіса у півфіналі Всесвітньої суперсерії боксу і став володарем чемпіонських поясів за версіями WBC і WBO у першій важкій вазі.

Бій тривав усі 12 раундів. Судді віддали перемогу українцю: 114:114, 115:113, 115:113.

