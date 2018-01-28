Усик переміг Брієдіса і став володарем 2 чемпіонських поясів
Український боксер Олександр Усик рішенням суддів переміг латвійця Майріса Брієдіса у півфіналі Всесвітньої суперсерії боксу і став володарем чемпіонських поясів за версіями WBC і WBO у першій важкій вазі.
Бій тривав усі 12 раундів. Судді віддали перемогу українцю: 114:114, 115:113, 115:113.
Usyk wins by MD (114-114, 115-113, 115-113)!!!— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 27 січня 2018 р.
He advances to the final in Jeddah, Saudi Arabia!! #UsykBriedis 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/HfAQm85XCw
Who would tonights winner rather face in the finals? 🤔#UsykBriedis 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/zhkAU18zBH— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 27 січня 2018 р.
У фіналі Всесвітньої суперсерії боксу Усик зустрінеться з переможцем бою Мурат Гассієв - Юньєр Дортікос.
Як повідомлялось, у чвертьфіналі WBSS наш боксер виграв технічним нокаутом у німця Марко Хука.
Олексій Павлиш, УП