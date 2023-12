Усик победил Бриедиса и стал обладателем 2 чемпионских поясов

Украинский боксер Александр Усик решением судей победил Майриса Бриедиса из Латвии в полуфинале Всемирной суперсерии бокса и стал обладателем чемпионских поясов по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе.

Бой продлился все 12 раундов. Судьи отдали победу украинцу: 114:114, 115:113, 115:113.

