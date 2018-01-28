Генпрокурор: вбивця Ноздровської міг бути не один

Генпрокурор Юрій Луценко вважає, що вбивця юристки Ірини Ноздровської міг діяти не один.

"Для мене залишається питанням, чи був убивця один", - сказав він в інтерв'ю газеті "Сегодня".

"Неправда, що фізичний стан підозрюваного не давав йому можливості перенести труп одному. Але все ж ми розробляємо версію, що там був хтось іще. Тим більше що під іншими нігтями загиблої є сліди ще ДНК, чию приналежність встановлюємо", - зазначив генпрокурор.

На питання, чи вірить він у версію, що Ноздровську вбив батько засудженого вбивці її сестри Юрій Россошанський, Луценко відповів, що вірить в наукові факти.

"Один із фактів у тому, що під нігтями вбитої на правій руці були сліди ДНК іншої особи. І ці сліди збігаються з ДНК нинішнього підозрюваного. А у нього на лобі сліди, ідентичні тим, які залишені нігтями людської руки", - розповів він.

Також, за словами генпрокурора, знайдений ніж, на якому є сліди ДНК жертви. Крім того, є ряд свідчень, і сам підозрюваний розповів і показав обставини вбивства.

"Зараз ми чекаємо відповіді експертизи на питання, чи можна вважати знайдений попіл залишками спаленої одягу жертви. Також розшукуємо сліди крові по шляху проходження підозрюваного з жертвою, вказаного ним, хоча експертиза каже, що кров в основному пішла всередину її тіла. Але ми все ж шукаємо", - сказав Луценко.

Як відомо, ввечері 8 січня перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив про те, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської.

Джерела УП у правоохоронних органах підтвердили інформацію про те, що затриманий є родичем племінника судді Вишгородського району Дмитра Россошанського. Пізніше адвокат повідомив, що затриманий - Юрій Россошанський, батько Дмитра.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що затриманому підозрюваному у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської оголошено про підозру.

Водночас адвокати і родичі Ноздровської мають сумніви, що затриманий - її реальний убивця.

Сам Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск. Суд арештував його на 60 діб без права внесення застави.

Пізніше захист Россошанського заявив, що, визнавши підозру, він обмовив себе.

1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. За даними поліції та попередніми даними експертизи тіла, Ірина загинула від множинних колото-різаних ран.

Нацполіція відтворила маршрут від роботи до метро "Героїв Дніпра" Ноздровської та відпрацьовує 4 версії її вбивства. Також правоохоронці кажуть, що поки не мають жодного свідка.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестриСвітлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, і вона повідомляла про це поліцію.

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