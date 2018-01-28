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Генпрокурор: убийца Ноздровской мог быть не один

Воскресенье, 28 января 2018, 17:42
Юрий Россошанский

Генпрокурор Юрий Луценко считает, что убийца юристки Ирины Ноздровской мог действовать не один.

"Для меня остается вопросом, был ли убийца один", - сказал он в интервью газете "Сегодня".

"Неправда, что физическое состояние подозреваемого не давало ему возможности перенести труп одному. Но все же мы разрабатываем версию, что там был кто-то еще. Тем более что под другими ногтями погибшей есть следы еще ДНК, чью принадлежность устанавливаем", - отметил генпрокурор.

На вопрос, верит ли он в версию, что Ноздровскую убил отец осужденного убийцы ее сестры Юрий Россошанский, Луценко ответил, что верит в научные факты.

"Один из фактов в том, что под ногтями убитой на правой руке были следы ДНК другой личности. И эти следы совпадают с ДНК нынешнего подозреваемого. А у него на лбу следы, идентичные тем, которые оставлены ногтями человеческой руки", - рассказал он.

Также, по словам генпрокурора, найден нож, на котором есть следы ДНК жертвы. Кроме того, есть ряд свидетельских показаний, и сам подозреваемый рассказал и показал обстоятельства убийства.

"Сейчас мы ждем ответа экспертизы на вопрос, можно ли считать найденный пепел остатками сожженной одежды жертвы. Также разыскиваем следы крови по пути следования подозреваемого с жертвой, указанного им, хотя экспертиза говорит, что кровь в основном пошла внутрь ее тела. Но мы все же ищем", - сказал Луценко.

Как известно, вечером 8 января первый замглавы МВД Сергей Яровой сообщил о том, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Источники УП в правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что задержанный является родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского. Позже адвокат сообщил, что задержанный - Юрий Россошанский, отец Дмитрия.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что задержанному подозреваемому в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской объявлено о подозрении

Однако адвокаты и родные Ноздровской сомневаются, что задержанный - ее реальный убийца.

Сам Россошанский заявил, что признает подозрение и добавил, что на него не оказывали давление. Суд арестовал его на 60 суток без права внесения залога.

Позже защита Россошанского заявила, что, признав подозрение, он оговорил себя. 

1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она погибла от множественных колото-резаных ран.

Нацполиция воссоздала маршрут от работы к метро "Героев Днепра" Ноздровской и отрабатывает 4 версии. Также правоохранители говорят, что пока не имеют ни одного свидетеля.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестрыСветланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Россошанский все еще может выйти на свободу по амнистии.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали и она сообщала об этом в полицию.

Читайте также материал УП "Дело Ноздровской. Кто желал смерти правозащитнице"

Темы: Луценкокриминал
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