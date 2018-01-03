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Бойовикам не вдалося спровокувати ЗСУ на вогонь у відповідь

Середа, 3 січня 2018, 17:21

Протягом середи, 3 січня, бойовики вже здійснили 5 обстрілів позицій Збройних сил України на Донбасі, але вогонь у відповідь так і не пролунав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

За інформацією військових, усі порушення режиму перемир’я, як і декілька останніх днів, відбулися на донецькому напрямку.

Так, у передмісті Авдіївки ворог обстріляв наші опорні пункти з гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів. Довкола Мар’їнки загарбниками було випущено 4 міни 82-го калібру. З мінометів того ж калібру і гранатометів російсько-окупаційні угрупування вели вогонь по оборонних укріпленнях неподалік шахти Бутівка.

На Приазов’ї, біля Водяного, окупанти застосували фактично увесь арсенал піхотного озброєння – гранатомети різних видів та великокаліберні кулемети. У цьому ж районі, але неподалік Широкиного, бойовики порушували перемир’я зі стрілецької зброї.

"Українські військовослужбовці забезпечували виконання усіх заходів щодо дотримання режиму тиші та вогонь у відповідь не відкривали", - зазначили у штабі.

На інших ділянках лінії зіткнення порушень перемир’я не зафіксовано.

Як відомо, протягом 2 січня бойовики 6 разів порушили перемир'я – двоє українських військовослужбовців зазнали легких поранень.

Українська правда

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Теми: ДонбасАТО
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