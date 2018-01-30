Хроніка 30 січня. Порошенко віддалився від Ющенка, а Добкін вдягнув футболку з "Беркутом"

Найцікавіше: 2006. Порошенко втрачає зв’язок з Ющенком 2008. Бютівці хочуть об’єднатися з регіоналами на своїх умовах 2014. Депутати в Харкові вдягнули футболки з "Беркутом"

2002, середа

– Новинка передвиборчих технологій – саме так УП характеризує книгу "Невиконане замовлення" про Юлію Тимошенко.

Цей художній твір за авторством Р.Лози (автори підозрюють, що це псевдонім Юрія Рогози) вийшов накладом у півмільйона екземплярів і розповсюджується біля стендів з портретом Тимошенко.

– Андрій Шкіль, який перебуває за ґратами після заворушень під час акції "Україна без Кучми" 9 березня 2001 року, зареєстрований кандидатом на майбутніх парламентських виборах.

На виборах Шкіль переможе, що дозволить йому вийти на волю.

2003, четвер

– "Жучки" у пластиковій ялинці.

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу через прослуховування нардепів Віктора Мусіяки і Володимира Сивковича. Вони виявили "жучків" у власних кабінетах.

2004, п’ятниця

– Євросоюз виступив із заявою, у якій висловив "глибоку занепокоєність" діями Верховної Ради, яка місяць тому в першому читанні ухвалила поправки до Конституції. Вони, зокрема, передбачають обрання президента в парламенті у 2006 році.

"Легітимність конституційних змін має бути зумовлена щирою підтримкою суспільства цієї мети", – йдеться в заяві ЄС.

2006, понеділок

– УП розповідає про політичні орбіти президента Віктора Ющенка, й у тому числі пише про долю Петра Порошенка.

Ставши секретарем РНБО, Порошенко став віддалятися від Ющенка, а після корупційного скандалу (який привів до його відставки), взагалі лише двічі спілкувався з президентом по телефону й один раз бачився на кілька хвилин.

Одна з причин цього в тому, що на Порошенка Ющенку почали скаржитися навіть дипломати.

2007, вівторок

– Подав у відставку міністр закордонних справ Борис Тарасюк. Він пояснив це тим, що Шевченківський райсуд Києва у вівторок так і не ухвалив рішення щодо його перебування на посаді міністра по суті.

2008, середа

– Чи може таке статися, щоб в одну коаліцію об'єдналися Партія регіонів і Блок Тимошенко? "Може, але на умовах нашої команди", – відповіла на це питання прем’єр Юлія Тимошенко в інтерв'ю каналу "Євроньюс".

Коментуючи свої слова пізніше, Тимошенко сказала, що буде співпрацювати з Партією регіонів виключно як влада з опозицією.

– Президент УЄФА Мішель Платіні закликав уряди України та Польщі мобілізувати свої зусилля для підготовки чемпіонату з футболу Євро-2012, щоб "уникнути критичного спаду".

2009, п’ятниця

– Президент Віктор Ющенко звернувся до нації.

Він назвав фінансову систему в країні повністю розбалансованою, а ухвалений більшістю бюджет – нереальним.

Також він згадав про невигідні для України газові контракти з Росією. І поклав відповідальність за те, що відбувається в країні, на прем’єра Юлію Тимошенко та організовану нею парламентську більшість.

"Так зване звернення Ющенка до народу – це суміш неправди, паніки та істерії. Усі люди побачили, що президент – це не той лідер, якого вони потребують у час, коли Україна проходить випробування на міцність під ударами потужної всесвітньої економічної кризи", – відповіла Тимошенко.

2010, субота

– "І, може, у жорсткості теж". Сергій Тігіпко відповідає на питання, чи бачить він свою схожість із Володимиром Путіним.

2012, понеділок

– Резолюція ПАРЄ, яка закликала звільнити заарештованого екс-очільника МВС Юрія Луценка, для України – не указ.

Суд відхилив клопотання захисту про зміну запобіжного заходу Луценку.

2013, вівторок

– ЗМІ обговорюють або навпаки замовчують слова екс-генерала Олексія Пукача, засудженого до довічного ув’язнення за вбивство Георгія Гонгадзе.

"Я погоджуся [з вироком], коли в цій клітці зі мною будуть Кучма і Литвин", – сказав він.

Адвокат Леоніда Кучми Віктор Петруненко назвав цю заяву незмістовною з правової точки зору. А УП розповіла про те, як виносили вирок Пукачу.

2014, четвер

– Хроніка Революції Гідності.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила жорстку резолюцію щодо ситуації в Україні з пакетом рекомендацій. Якщо в Україні триватимуть порушення прав людини й у випадку силового розгону Майдану ПАРЄ може розглянути питання санкцій щодо української влади.

Глава Харківської ОДА Михайло Добкін та депутати обласної ради від фракції Партії регіонів прийшли на пленарне засідання в чорних футболках з написом "Беркут".

Знайшовся один із лідерів "Автомайдану" Дмитро Булатов, який зник 22 січня. Як розповів він сам, його викрали та катували невідомі.

2015, п’ятниця

– П’ять українських військових загинули та 23 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

Через обстріли на Донеччині загинули й сім мирних жителів.

– В анексованому Криму заарештували заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, а в його будинку провели обшук.

Чийгоза переслідують за участь у мітингу 26 лютого 2014 року на підтримку територіальної цілісності України.

2017, понеділок

– П’ять українських військових загинули та дев’ять дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

Безперервно протягом 19 годин тривав бій за Авдіївську промзону. Уже в понеділок внаслідок ворожих обстрілів загинули ще двоє українських бійців.

А щодо втрат з боку бойовиків – Головне управління розвідки повідомило про загибель 15 та поранення 24 осіб.

Рустем Халілов, для УП