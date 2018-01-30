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Хроніка 30 січня. Порошенко віддалився від Ющенка, а Добкін вдягнув футболку з "Беркутом"

Вівторок, 30 січня 2018, 07:00
Хроніка 30 січня. Порошенко віддалився від Ющенка, а Добкін вдягнув футболку з Беркутом
Владислав Скобельський, для УП

Найцікавіше:

2006. Порошенко втрачає зв’язок з Ющенком

2008. Бютівці хочуть об’єднатися з регіоналами на своїх умовах

2014. Депутати в Харкові вдягнули футболки з "Беркутом"

2002, середа

– Новинка передвиборчих технологій – саме так УП характеризує книгу "Невиконане замовлення" про Юлію Тимошенко.

Цей художній твір за авторством Р.Лози (автори підозрюють, що це псевдонім Юрія Рогози) вийшов накладом у півмільйона екземплярів і розповсюджується біля стендів з портретом Тимошенко.

– Андрій Шкіль, який перебуває за ґратами після заворушень під час акції "Україна без Кучми" 9 березня 2001 року, зареєстрований кандидатом на майбутніх парламентських виборах. 

На виборах Шкіль переможе, що дозволить йому вийти на волю.

2003, четвер

"Жучки" у пластиковій ялинці.

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу через прослуховування нардепів Віктора Мусіяки і Володимира Сивковича. Вони виявили "жучків" у власних кабінетах.

2004, п’ятниця

Євросоюз виступив із заявою, у якій висловив "глибоку занепокоєність" діями Верховної Ради, яка місяць тому в першому читанні ухвалила поправки до Конституції. Вони, зокрема, передбачають обрання президента в парламенті у 2006 році.

"Легітимність конституційних змін має бути зумовлена щирою підтримкою суспільства цієї мети", – йдеться в заяві ЄС.

2006, понеділок

– УП розповідає про політичні орбіти президента Віктора Ющенка, й у тому числі пише про долю Петра Порошенка.

Ставши секретарем РНБО, Порошенко став віддалятися від Ющенка, а після корупційного скандалу (який привів до його відставки), взагалі лише двічі спілкувався з президентом по телефону й один раз бачився на кілька хвилин.

Одна з причин цього в тому, що на Порошенка Ющенку почали скаржитися навіть дипломати.

2007, вівторок

Подав у відставку міністр закордонних справ Борис Тарасюк. Він пояснив це тим, що Шевченківський райсуд Києва у вівторок так і не ухвалив рішення щодо його перебування на посаді міністра по суті.

2008, середа

– Чи може таке статися, щоб в одну коаліцію об'єдналися Партія регіонів і Блок Тимошенко? "Може, але на умовах нашої команди", – відповіла на це питання прем’єр Юлія Тимошенко в інтерв'ю каналу "Євроньюс".

Коментуючи свої слова пізніше, Тимошенко сказала, що буде співпрацювати з Партією регіонів виключно як влада з опозицією.

– Президент УЄФА Мішель Платіні закликав уряди України та Польщі мобілізувати свої зусилля для підготовки чемпіонату з футболу Євро-2012, щоб "уникнути критичного спаду".

2009, п’ятниця

– Президент Віктор Ющенко звернувся до нації.

Він назвав фінансову систему в країні повністю розбалансованою, а ухвалений більшістю бюджет – нереальним.

Також він згадав про невигідні для України газові контракти з Росією. І поклав відповідальність за те, що відбувається в країні, на прем’єра Юлію Тимошенко та організовану нею парламентську більшість.

"Так зване звернення Ющенка до народу – це суміш неправди, паніки та істерії. Усі люди побачили, що президент – це не той лідер, якого вони потребують у час, коли Україна проходить випробування на міцність під ударами потужної всесвітньої економічної кризи", – відповіла Тимошенко.

2010, субота

– "І, може, у жорсткості теж". Сергій Тігіпко відповідає на питання, чи бачить він свою схожість із Володимиром Путіним.

2012, понеділок

Резолюція ПАРЄ, яка закликала звільнити заарештованого екс-очільника МВС Юрія Луценка, для України – не указ.

Суд відхилив клопотання захисту про зміну запобіжного заходу Луценку.

2013, вівторок

– ЗМІ обговорюють або навпаки замовчують слова екс-генерала Олексія Пукача, засудженого до довічного ув’язнення за вбивство Георгія Гонгадзе.

"Я погоджуся [з вироком], коли в цій клітці зі мною будуть Кучма і Литвин", – сказав він.

Адвокат Леоніда Кучми Віктор Петруненко назвав цю заяву незмістовною з правової точки зору. А УП розповіла про те, як виносили вирок Пукачу.

2014, четвер

– Хроніка Революції Гідності.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила жорстку резолюцію щодо ситуації в Україні з пакетом рекомендацій. Якщо в Україні триватимуть порушення прав людини й у випадку силового розгону Майдану ПАРЄ може розглянути питання санкцій щодо української влади.

Глава Харківської ОДА Михайло Добкін та депутати обласної ради від фракції Партії регіонів прийшли на пленарне засідання в чорних футболках з написом "Беркут".

 
 

Знайшовся один із лідерів "Автомайдану" Дмитро Булатов, який зник 22 січня. Як розповів він сам, його викрали та катували невідомі.

 
 

2015, п’ятниця

П’ять українських військових загинули та 23 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

Через обстріли на Донеччині загинули й сім мирних жителів.

– В анексованому Криму заарештували заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, а в його будинку провели обшук.

Чийгоза переслідують за участь у мітингу 26 лютого 2014 року на підтримку територіальної цілісності України.

2017, понеділок

П’ять українських військових загинули та дев’ять дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

Безперервно протягом 19 годин тривав бій за Авдіївську промзону. Уже в понеділок внаслідок ворожих обстрілів загинули ще двоє українських бійців.

А щодо втрат з боку бойовиків – Головне управління розвідки повідомило про загибель 15 та поранення 24 осіб.

Рустем Халілов, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Україна XXI
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