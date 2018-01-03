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Німеччина не вірить, що американська зброя вирішить конфлікт на Донбасі

Середа, 3 січня 2018, 23:32

Німеччина скептично ставиться до того, що зброя, надана США Україні, допоможе вирішити ситуацію на Донбасі.

Про це сказав міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель на спільній прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним у середу в Києві.

"Якщо чогось там і багато, в тому регіоні, то це зброї. У Німеччині досить скептично ставляться до того, що постачання зброї можуть допомогти розв'язати конфлікт", - цитує його "Інтерфакс-Україна".

"Але ми все-таки дещо віддалені від цього конфлікту й перебуваємо, як країна, в безпеці, а Україна з точки зору оборони розглядає це інакше", - додав Габріель.

Як відомо, 23 грудня у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

Загальна вартість оборонного пакету складе 47 млн ​​доларів. Він буде включати 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

Раніше повідомлялося, що Держдеп  схвалив комерційну ліцензію, що дозволяє експорт снайперських систем Model M107A1, боєприпасів і пов'язаних з ними комплектуючих і аксесуарів в Україні на суму 41,5 млн. дол. США.

Україна передавала США весь перелік озброєння, який би хотіла отримати. Йдеться про надання засобів повітряної розвідки, протитанкових систем, системи РЕБ.

У Кремлі у відповідь на рішення США пригрозили кровопролиттям на Донбасі.

Теми: НімеччиназброяСША
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