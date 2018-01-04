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Захист оскаржив арешт "харківського терориста"

Четвер, 4 січня 2018, 15:47

До апеляційного суду Харківської області надійшла скарга на запобіжний захід Володимиру Безуху, арештованому за захоплення заручників у відділенні "Укрпошти" 30 грудня в Харкові.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прокуратуру Харківської області.

"До суду надійшла апеляційна скарга в інтересах підозрюваного. Її вже призначили до розгляду - на 11 січня", - повідомили в прес-службі прокуратури.

Як відомо, вдень 30 грудня у Харкові на вул.Шевченка біля ТЦ "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти" з людьми.

Нападник заявив, що на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати. 

Звільнити вдалося 5 громадян: двох дітей 11 і 13 років, а також трьох жінок.

За фактом подій у Харкові відкрито кримінальне провадження, порушнику загрожує від 7 до 15 років. Пізніше в той же день були звільнені всі заручники, а зловмисник затриманий.

31 грудня Київський районний суд Харкова обрав Безуху запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без визначення застави.

Теми: ХарківтероризмУкрпоштасударешт
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