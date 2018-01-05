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Доба в АТО: 2 обстріли, 1 боєць ЗСУ травмований

П'ятниця, 5 січня 2018, 05:23
Доба в АТО: 2 обстріли, 1 боєць ЗСУ травмований

За минулу добу, 4 січня, бойовики 2 рази порушили перемир'я – 1 військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят та застосовують озброєння, заборонене Мінськими угодами. Вперше за останні три доби порушено режим перемир’я на Луганському напрямку. Увечері понад 10 мін калібру 120-мм бойовики випустили по оборонних укріпленнях сил АТО довкола Луганського", – йдеться у заяві.

На Донецькому напрямку, за світлої пори доби, ворог вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, а також 120-мм мінометів біля Верхньоторецького.

Як відомо, бойовики порушили "тишу" після 20 годин перемир'я.

"Українська правда" в Threads

Теми: АТОДонбас
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