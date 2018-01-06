Трамп заявив, що вірить у діалог з КНДР

Президент США Дональд Трамп заявив, що бажає успіху переговорам між Південною Кореєю і КНДР.

Про це, як повідомляє СNN, Трамп заявив 6 січня у коментарі журналістам.

"Я сподіваюся, це спрацює. Я дуже хочу побачити, як це спрацює у стосунках (між Південною Кореєю і КНДР - ред.)", - зазначив він.

Також Трамп заявив, що не відкидає можливості телефонних переговорів з лідером КНДР Кім Чен Ином.

"Я завжди вірю в діалог. Ось у чому полягає наша позиція. Ми дуже тверді, але я б зміг (говорити з Кім Чен Ином - ред.) - безсумнівно, я зробив би так. З цим взагалі немає проблем", - заявив президент США.

Як відомо, раніше лідер КНДР оголосив про намір направити делегацію КНДР на Олімпійські ігри та заявив про необхідність для Північної і Південної Кореї вирішити проблеми між собою "без сторонньої допомоги".

Після цього Південна Корея запропонувала провести переговори на високому рівні з КНДР під час Ігор і КНДР прийняла цю пропозицію.

"Інтерфакс-Україна"