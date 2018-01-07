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ФБР почало нове розслідування проти Клінтон - ЗМІ

Неділя, 7 січня 2018, 00:20
ФБР почало нове розслідування проти Клінтон - ЗМІ

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США почало чергове розслідування щодо екс-кандидата в президенти Гілларі Клінтон та її фонду Clinton Foundation.

Про це пише видання The Hill з посиланням на анонімні джерела в правоохоронних органах і допитаного свідка.

Повідомляється, що слідчі зацікавилися ймовірним отриманням організацією Клінтон коштів від будь-яких спонсорів у відповідь на політичні поступки під час її перебування на посаді держсекретаря.

За інформацією The Hill, ФБР хоче перевірити, чи не обіцяли донори її фонду вливання коштів в обмін на досягнення певних урядових цілей.

Видання пише, що у рамках розслідування агенти ФБР вже допитали як мінімум одного свідка, а в найближчі тижні мають намір вжити додаткових заходів.

У самому фонді Клінтон наразі ніяк не коментують інформацію про початок розслідування.

Як відомо, раніше екс-глава Національного комітету Демократичної партії США Донна Бразил звинуватила екс-кандидата в президенти від демократів Гілларі Клінтон у внутрішній корупції в партії.

Як повідомлялось, ФБР веде слідство щодо електронної пошти Гілларі Клінтон.

У 2009-2013 роках вона не користувалася службовою електронною поштою.

Клінтон запевняла, що її електронна пошта, яка зберігалася на cервері, встановленому в її помешканні у штаті Нью-Йорк, надійно захищена від кібернападів. Окрім того, за твердженням Клінтон, вона не надсилала жодних таємних документів, тож порушення безпеки даних, на її думку, не було.

Потім із огляду на різку критику Клінтон вирішила передати правоохоронцям свій особистий сервер, на якому зберігалася її пошта під час роботи держсекретарем.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАКлінтон
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