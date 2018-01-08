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Виробник антивірусних програм попередив організаторів ОІ про можливі атаки

Понеділок, 8 січня 2018, 14:36
Виробник антивірусних програм попередив організаторів ОІ про можливі атаки

Компанія McAfee, яка займається розробкою антивірусного програмного забезпечення, попередила організаторів Олімпійських ігор в Пхенчхані про можливі атаки хакерів, які намагалися викрасти дані майбутньої Олімпіади.

Як повідомляє ВВС, зловмисники вже направили організаторам ОІ електронні листи, заражені "троянами".

Листи були відправлені з IP-адресів у Сінгапурі і радили одержувачам "відкрити текстовий документ" корейською мовою. 

Зазначається, що хакери зокрема намагалися отримати паролі і фінансові дані. Серед одержувачів таких листів - "групи, пов'язані з Олімпіадою", зокрема ті, що  займаються організацією хокейного турніру.

"Хакери намагалися обдурити одержувачів, вказуючи, що електронні листи прийшли з Національного контртерористичного центру Південної Кореї, який в той час проводив антитерористичні навчання в регіоні", - зазначає ВВС.

У деяких випадках хакери використовували техніку, відому як стеганографія, яка приховує шкідливе ПО у текстах і зображеннях.

У McAfee зазначили, що очікують збільшення кібератак з використанням теми Олімпійський ігор.

Українська правда

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Теми: Олімпіадавірусхакери
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