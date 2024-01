У Trump Tower сталося задимлення, 2 особи постраждали

Двоє людей зазнали травм внаслідок задимлення у вентиляційній шахті Trump Tower на Манхеттені у Нью-Йорку.

Про це повідомляє NBC з посиланянм на пожежний департамент Нью-Йорка.

Зокрема, серед постраждалих - пожежний, який отримав поранення внаслідок падіння на нього уламка, та інженер, який відмовився від лікування.

Пожежні локалізували задимлення.

Президент США Дональд Трамп у будівлі під час інциденту не перебував.

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP