Росіянам заборонили викидати недопалки з вікон авто і потягів

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка забороняє росіянам викидати недопалки з вікон поїздів або автомобілів.

Постанову про зміни у правилах протипожежного режиму оприлюдено на сайті уряду, пише "Новая газета".

"У смугах відводу і охоронних зонах доріг, а також на ділянках залізничних колій і автомобільних доріг не дозволяється викидати гарячі шлак, вугілля і золу, а також палаючі недопалки та сірники під час руху залізничного рухомого складу і автомобільного транспорту", - йдеться у постанові.

Документ також забороняє куріння "поза спеціально обладнаними місцями та виконувати роботи із застосуванням відкритого вогню на хлібних масивах та поблизу них, а також біля скирт сіна та соломи".

Власників земельних ділянок зобов'язують регулярно прибирати сміття і косити траву, забороняють випалювати траву і розводити багаття поруч з автомобільними і залізничними шляхами.

Як відомо, в РФ куріння у поїздах заборонили у 2014 році, а у 2017 році заборонили курити і електронні сигарети.