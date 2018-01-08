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Росіянам заборонили викидати недопалки з вікон авто і потягів

Понеділок, 8 січня 2018, 18:37

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка забороняє росіянам викидати недопалки з вікон поїздів або автомобілів.

Постанову про зміни у правилах протипожежного режиму оприлюдено на сайті уряду, пише "Новая газета".

"У смугах відводу і охоронних зонах доріг, а також на ділянках залізничних колій і автомобільних доріг не дозволяється викидати гарячі шлак, вугілля і золу, а також палаючі недопалки та сірники під час руху залізничного рухомого складу і автомобільного транспорту", - йдеться у постанові.

Документ також забороняє куріння "поза спеціально обладнаними місцями та виконувати роботи із застосуванням відкритого вогню на хлібних масивах та поблизу них, а також біля скирт сіна та соломи".

Власників земельних ділянок зобов'язують регулярно прибирати сміття і косити траву, забороняють випалювати траву і розводити багаття поруч з автомобільними і залізничними шляхами. 

Як відомо, в РФ куріння у поїздах заборонили у 2014 році, а у 2017 році заборонили курити і електронні сигарети.

Теми: Росіятранспортзаконодавство
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