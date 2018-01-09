Бойовики обстрілювали бійців з гранатометів та мінометів

Бойовики порушували режим тиші та обстрілювали українських бійців на Луганському і Донецькому напрямках.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 9 січня 2018 року.

"На Луганському напрямку, в обідній час, ворог прицільно застосував проти наших захисників піхотне озброєння, щоби спровокувати українських військових на відкриття вогню у відповідь", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, захисників Луганського з тимчасово окупованої Калинівки противник обстріляв із гранатометів.

"На Донецькому напрямку бойовики з непідконтрольного українському уряду Соснівського вели вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів калібру 82-мм по оборонцям Павлополя", - зазначають у прес-центрі.

Загалом, від початку доби, бойовики провели 2 обстріли позицій сил АТО. Українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь.