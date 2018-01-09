Адвокат Ноздровської сумнівається у вині Россошанського

Адвокат Анастасії Ноздровської Олександр Панченко заявив, що не впевнений у тому, що Ірину Ноздровську вбив Юрій Россошанський.

Про це розповів адвокат журналістам після засідання суду, передає "УНІАН".

"Я дуже хочу побачити судово-медичну експертизу, яким був характер тілесних ушкоджень, механізми їхнього завдання, що призвело до смерті та звірити ці дані з матеріалами, озвученими сьогодні в суді. Тому що він (Россошанський – ред.) показав, що робив, це не можна нічим перевірити. Якщо нам не нададуть матеріали слідства, а дадуть якусь відписку, ми будемо скаржитися і думати, що слідство щось приховує. А в цьому випадку воно може приховувати одне — іншу особу, причетну до вбивства", - сказав Панченко.

Він додав, що сумнівається у тому, що лише Россошанський брав участь у вбивстві або що взагалі він був вбивцею.

"Як представники потерпілих, ми маємо підтримувати державне обвинувачення, просити покарання для підозрюваного. Але як можна просити покарати людину, якщо ми не впевнені, що вона має відношення до вбивства", - наголосив Панченко.

Крім того, адвокат висловив сумніви у можливості Россошанського скоїти вбивство.

"Мені б дуже було цікаво подивитися, як Россошанський у 64 роки несе півтора кілометри тіло жінки, спокійно закинувши його на плече", - зауважив Панченко.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. За даними поліції та попередніми даними експертизи тіла, Ірина загинула від множинних колото-різаних ран.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що до розкриття вбивства Ноздровскої будуть залучені кращі фахівці розшуку і кримінальної блоку.

Нацполіція відтворила маршрут від роботи до метро "Героїв Дніпра" Ноздровської та відпрацьовує 4 версії її вбивства.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестриСвітлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, і вона повідомляла про це поліцію.

Увечері 8 січня перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив про те, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської.

Джерела УП у правоохоронних органах підтвердили інформацію про те, що затриманий є родичем племінника судді Вишгородського району Дмитра Россошанського. Пізніше адвокат повідомив, що затриманий - Юрій Россошанський, батько Дмитра.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що затриманому підозрюваному у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської оголошено про підозру.

Адвокати і родичі Ноздровської мають сумніви, що затриманий - її реальний убивця, але поліція запевняє, що затриманий обґрунтовано підозрюється у вбивстві.

9 січня Ноздровську поховали.

Сам Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск.

Суд арештував його на 60 діб без права внесення застави.

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