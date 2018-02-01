Прокуратура проситиме для Гужви суворіший запобіжний захід

Прокуратура готує клопотання про заміну на суворіший запобіжний захід для головного редактора видання "Страна.ua" Ігоря Гужви, який виїхав у Відень.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

"Прокурором готується клопотання до суду щодо звернення застави в дохід держави та зміни запобіжного заходу на більш суворий", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ГПУ, у грудні 2017 року на завершальній стадії судового розгляду, прокурор подав клопотання про залишення раніше обраного йому запобіжного заходу у силі - обов’язків не виїжджати за межі столиці.

Однак Гужва надав медичні довідки про стан здоров’я та неможливість явки в суд на цій підставі. У ГПУ розповіли, що своїми діями, він обмежив право суду на розгляд клопотань прокурора щодо обрання стосовно нього додаткових запобіжних заходів.

Крім того, у ході судового розгляду прокурор просив суд зобов’язати Гужву здати три закордонні паспорти. Однак суд відмовив у цьому.

Як відомо, 22 червня 2017 року у редакції "Страна.ua" провели обшук, після якого Ігоря Гужву забрали до СІЗО. Генпрокуратура заявила, що через посередника Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компромату на нардепа від "Радикальної партії" Дмитра Лінька.

24 червня Шевченківський райсуд Києва взяв Гужву під варту на 60 діб із можливістю вийти під заставу 544 тисяч гривень.

27 червня Гужва вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави.

1 серпня стало відомо, що Служба безпеки виявила на флешці, вилученій у головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужви, секретну інформацію Міністерства оборони.

Гужва заперечує заяву СБУ про те, що у нього нібито вилучили флешку із секретною інформацією Міноборони.

22 вересня Шевченківський районний суд Києва продовжив Ігорю Гужві запобіжний захід ще на 30 днів. Він не має права виїжджати за межі Києва.

31 січня стало відомо, що Гужва виїхав з України до Відня та попросив у влади Австрії політичного притулку.

Більше про справу Гужви читайте у матеріалі "Власна "Страна". Що відомо про справу Ігоря Гужви".