Лавров про результат зустрічі Волкера і Суркова: Небезнадійно

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Неділя, 11 лютого 2018, 17:24

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "небезнадійним" результат останньої зустрічі помічника президента РФ Владислава Суркова і спецпредставника Держддепу США Курта Волкера, що відбулася у Дубаї.

Про це Лавров заявив в інтерв'ю на телеканалі "Росія 1", пише ТАСС.

За словами Лаврова, Росія "у діалозі із зарубіжними партнерами завжди пропонує конкретні виходи з тупиків".

"Так було і в тому, що стосується реалізації мінських угод. Я, до речі, задоволений, що налагодився канал між представниками Росії і США щодо України у форматі Волкер-Сурков", - заявив глава МЗС РФ.

Він додав, що "нещодавно вони провели свою чергову зустріч".

"Скажу, що результат небезнадійний. Вони домовилися продовжувати ці розмови", - зазначив Лавров.

Як відомо, зустріч Суркова та Волкера відбулася у Дубаї 26 січня після візиту Волкера в Україну та його зустрічі з президентом та главою Генштабу ЗСУ

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що результатів від зустрічі Суркова з Волкером чекати не варто.

Після зустрічі Волкера та Суркова російський "Інтерфакс" з посиланням на власні джерела повідомив, що під час переговорів у Дубаї сторони "не змогли узгодити єдиної позиції щодо українського закону про реінтеграцію Донбасу", який Верховна Рада ухвалила 18 січня.

Сам Сурков з цього приводу заявив, що законом про реінтеграцію Україна "намагається легалізувати протиправні дії в Донбасі".

Згодом Сурков за підсумком зустрічі заявив, що пропозиції США щодо розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі "мають цілком реалізовний вигляд", головне у них - "досить докладний план поетапного розгортання місії в ув'язці з реалізацією політичних пунктів мінських угод". 

Раніше Росія запропонувала свій варіант розміщення миротворців на Донбасі, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ. 

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією. Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

Теми: Донбас АТО Росія МЗС Лавров
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