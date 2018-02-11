Лавров о результатах встречи Волкера и Суркова: Небезнадежно

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "небезнадежным" результат последней встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера, состоявшейся в Дубаи.

Об этом Лавров заявил в интервью на телеканале "Россия 1", пишет ТАСС.

По словам Лаврова, Россия "в диалоге с зарубежными партнерами всегда предлагает конкретные выходы из тупиков".

"Так было и в том, что касается реализации минских соглашений. Я, кстати, доволен, что наладился канал между представителями России и США по Украине в формате Волкер-Сурков", - заявил глава МИД РФ.

Он добавил, что "недавно они провели свою очередную встречу".

"Скажу, что результат небезнадежен. Они договорились продолжать эти разговоры", - отметил Лавров.









