Лавров о результатах встречи Волкера и Суркова: Небезнадежно

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "небезнадежным" результат последней встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера, состоявшейся в Дубаи.

Об этом Лавров заявил в интервью на телеканале "Россия 1", пишет ТАСС.

По словам Лаврова, Россия "в диалоге с зарубежными партнерами всегда предлагает конкретные выходы из тупиков".

"Так было и в том, что касается реализации минских соглашений. Я, кстати, доволен, что наладился канал между представителями России и США по Украине в формате Волкер-Сурков", - заявил глава МИД РФ.

Он добавил, что "недавно они провели свою очередную встречу".

"Скажу, что результат небезнадежен. Они договорились продолжать эти разговоры", - отметил Лавров.

Как известно, встреча Суркова и Волкера состоялась в Дубаи 26 января после визита Волкера в Украину и его встречи с президентом и начальником Генштаба ВСУ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что результатов встречи Суркова с Волкером ждать не стоит.

После встречи Волкера и Суркова российский "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники сообщил, что во время переговоров в Дубаи стороны "не смогли согласовать единой позиции по украинскому закону о реинтеграции Донбасса", который Верховная Рада приняла 18 января.

Сам Сурков по этому поводу заявил, что законом о реинтеграции Украина "пытается легализовать противоправные действия на Донбассе".

Позже Сурков по итогам встречи с Волкером заявил, что предложения США по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе "выглядят вполне реализуемыми", главное в них - "достаточно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений".

Ранее Россия предложила свой вариант размещения миротворцев на Донбассе, который предусматривает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина же настаивает на миротворцах на всей захваченной территории, в том числе - на границе с Россией. Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.







