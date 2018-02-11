Лавров о результатах встречи Волкера и Суркова: Небезнадежно

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Воскресенье, 11 февраля 2018, 17:24

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "небезнадежным" результат последней встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера, состоявшейся в Дубаи. 

Об этом Лавров заявил в интервью на телеканале "Россия 1", пишет ТАСС.

По словам Лаврова, Россия "в диалоге с зарубежными партнерами всегда предлагает конкретные выходы из тупиков".

"Так было и в том, что касается реализации минских соглашений. Я, кстати, доволен, что наладился канал между представителями России и США по Украине в формате Волкер-Сурков", - заявил глава МИД  РФ. 

Он добавил, что "недавно они провели свою очередную встречу".

"Скажу, что результат небезнадежен. Они договорились продолжать эти разговоры", -  отметил Лавров. 





Темы: Донбасс АТО Росcия МИД Лавров
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