Хроніка 13 лютого. Перший арешт Тимошенко та "рюкзаки Авакова"

Найцікавіше: 2001. Арешт Тимошенко та "звернення трьох" 2013. Катастрофа АН-24 з футбольними вболівальниками 2014. Ультрас оголосили перемир'я 2016. Авакови та скандал з рюкзаками

2001, вівторок

– Заарештовано лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко. Їй закидають дачу повторного хабаря в розмірі майже 80 мільйонів доларів колишньому прем'єр-міністру Павлу Лазаренку.

А раніше Генпрокуратура повідомила про порушення двох карних справ проти Тимошенко – за статтею 70 КК України (контрабанда) і 172 (фальсифікація документів) і за фактом ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах.

Цього ж дня вийшло відоме "звернення трьох", яке має продемонструвати монолітність влади. Президент Кучма, прем’єр Ющенко та спікер Плющ заявили про розгортання безпрецедентної політичної кампанії з усіма ознаками психологічної війни.

Звернення направлено проти створеного опозицією Форуму національного порятунку.

"Не слід забувати уроки історії – згадаймо, з чого і як починався фашизм", – зазначено в заяві.

2002, середа

– Скандалом тижня стала історія з відпусткою київського градоначальника Олександра Омельченка. Він балотується в нардепи і зібрався у відпустку на час передвиборчої кампанії, залишивши керувати містом довірених людей.

Однак президент Леонід Кучма підписав указ про звільнення Омельченка на період кампанії і призначив на його місце свою креатуру.

Омельченко заяву про відпустку відкликав і заявив, що продовжує виконувати свої обов'язки, незважаючи на президентський указ.

2003, четвер

– Лідер "Нашої України" Віктор Ющенко вирішив підтримати березневі антипрезидентські акції протесту. Опозиція привітала таке рішення.

2004, п’ятниця

– Державна податкова адміністрація масово атакує бізнесменів з "Нашої України". Підприємства, що належать Петру Порошенку, звинуватили в податкових махінаціях.

Друга атака відбулася на Євгена Червоненка: податківці почали перевірку підприємств, що входять до складу концерну "Орлан".

2005, неділя

– "Я й зараз скажу, що перед вами – величезний виклик, тому що ви дозволили стати краю таким, яким вiн є".

Після перемоги на виборах президент Віктор Ющенко приїхав до Донецька та виступив із розгромною критикою місцевої влади та бізнесменів.

2007, вівторок

– КМДА заборонила проведення на Майдані святкових акцій до Дня Святого Валентина.

Раніше Блок Юлії Тимошенко планував провести там акцію, на яку запрошував закохані пари.

2008, середа

– Уряд Юлії Тимошенко скасував розпорядження, яким дозволяв створення "УкрГазЕнерго".

Це підприємство з’явилось у 2006 році в рамках газових домовленостей з Росією. "Нафтогаз України" і "РосУкрЕнерго" одержали по 50% акцій підприємства.

Тепер Кабмін доручив вжити заходів для припинення СП у встановленому порядку.

А от перший віце-прем'єр Росії Дмитро Медведєв заявив, що при постачаннях середньоазіатського газу в Україну посередника буде збережено.

2009, п’ятниця

– Тіньова економіка в Україні становить 30% ВВП, заявило Міністерство економіки. Це рівень дореволюційного 2004 року.

2011, неділя

– На п’ять діб заарештували активіста "Дорожнього контролю", який став відомим через публікацію відео з даішником і "телячою мовою".

Активіста звинуватили в злісній непокорі працівнику міліції.

2012, понеділок

– Екс-прем’єр Юлія Тимошенко отримала повістку від Окружного суду Північного округу Нью-Йорка.

Американська компанія UTICo просить суд зобов'язати Тимошенко виплатити борг компанії ЄЕСУ на користь UTICo. Йдеться про суму понад 18 мільйонів доларів.

2013, середа

– Катастрофа літака АН-24 "Одеса – Донецьк" під Донецьком. На борту літака перебували футбольні вболівальники, які летіли на матч "Шахтара" з "Боруссією".

Під час спроби здійснити посадку літак зачепив метеорологічну вежу та загорівся. П’ять пасажирів загинули.

– Понад 2,5 мільярди гривень сплатила держкомпанія "Укртрансгаз" чотирьом компаніям, заснованим охоронцями й пенсіонерами, йдеться в розслідуванні журналіста Дениса Бігуса.

Виявилося, що всі чотири фірми розташовані за однією фактичною адресою в Донецьку, а їх засновники – підставні особи, близько знайомі один із одним.

Після появи програми до кількох провідних ЗМІ звернулися з пропозицією зняти новину про це розслідування за "дуже великі гроші".

2014, четвер

– Хроніка Революції Гідності.

У різних містах України відбулися попереджувальні страйки. Страйкарі вимагають звільнення всіх учасників акцій протесту, відновлення Конституції від 2004 року, проведення позачергових виборів президента й Верховної Ради.

– "Від Луганська до Карпат фанат фанату – друг і брат".

Українські ультрас оголосили перемир'я, щоб зупинити конфронтацію в суспільстві. На час перемир’я футбольні вболівальники не повинні завдавати будь-яких образ суперникам.

– Стало відомо про зустріч керівника Адміністрації президента Андрія Клюєва з ув’язненою Юлією Тимошенко.

Банкова вдалася до прямих переговорів з екс-прем’єром, сподіваючись вирішити ситуацію з протестами. Проте домовитися не вдалося.

2015, понеділок

– Одинадцять українських військових загинули та 40 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

Бойовики обстріляли Артемівськ, розташований у тилу українських сил. Двоє людей загинули, серед поранених – троє дітей.

Під час обстрілу бойовиками Щастя снаряд влучив у кафе, четверо працівниць закладу загинули.

Є загиблі в селищі Гірник, неподалік Донецька – його обстріляли з "Градів".

У Міноборони України розповіли, що бойовики хочуть за два дні встановити контроль над Дебальцевим та Маріуполем. Згідно з Мінською угодою, Дебальцево має залишатися під контролем української сторони.

За словами речника Державного департаменту США Джен Псакі, російські військові розгорнули системи ППО поблизу Дебальцевого.

– Президент Петро Порошенко створив Дорадчу міжнародну раду реформ, головна мета якої – напрацювання пропозицій та рекомендацій щодо здійснення та упровадження в Україні реформ.

Її головою призначено Міхеіла Саакашвілі.

2016, субота

– Набирає обертів скандал с закупівлею рюкзаків до МВС.

Напередодні програма "Схеми" перевіряла викладене в інтернет відео, де нібито син глави МВС Олександр Аваков домовляється з екс-заступником голови МВС Сергієм Чеботарем про поставку рюкзаків для підрозділів міністерства.

Арсен Аваков заявив, що закупівлі відбувалися за тендером, а його родина до них не причетна.

– В Україні триває громадянська війна, заявив глава уряду РФ Дмитро Медведєв під час безпекової конференції в Мюнхені.

"Це не громадянська війна, пане Путін, це – ваша агресія. Це не громадянська війна в Криму, це ваші солдати, які окупували мою країну", – відповів на це Петро Порошенко.

2017, понеділок

– Міністерство палива та енергетики пропонує уряду ввести надзвичайний стан на ринку електроенергії через блокування поставок антрациту з неконтрольованих територій Донбасу.

За умови введення НС, антрацитового вугілля Україні вистачить на 40 діб.

– Російський письменник Захар Прилєпін увійшов до складу спецназу бойовиків ОРДО.

А прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков визнав, що деякі росіяни дійсно воюють на Донбасі "за покликом серця або з інших міркувань".

Рустем Халілов, для УП