Труханов і його заступник здали паспорти. САП хоче арешту майна

Міський голова Одеси Геннадій Труханов та його заступник Павло Вугельман, яких підозрюють у привласненні майна, здали свої закордонні паспорти.

Адвокат Олександр Лисак повідомив "Українським новинам", що Труханов "здав паспорт ще 15 лютого", а адвокат Андрій Циганков повідомив "Українській правді", що Вугельман теж одразу після рішення суду про видачу на поруки здав паспорт співробітникам НАБУ.

"(Вугельман) пішов і виконав ухвалу суду. Здав тільки свій закордонний паспорт", – повідомив УП Циганков.

Водночас, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі "Українській правді" повідомили, що подали до Солом’янського райсуду Києва клопотання про арешт майна Труханова та Вугельмана.

Циганкову ж поки що відомо лише про бажання САП відсторонити підозрюваних від керівних посад в Одесі: "Ми лише отримали клопотання про відсторонення від посади. Про арешт майна поки немає інформації".

Адвокат також повідомив, що особисто просив народних депутатів Олександра Пресмана ("Відродження") та Юрія Мірошниченка ("Опозиційний блок") взяти Вугельмана на поруки.

"Оскільки мій підзахисний був обмежений у можливості користуватися мобільним телефоном і в можливості особисто звернутися до поручителів, то до поручителів зверталися захисники", – сказав Циганков.

Він пояснив, що до Пресмана звернувся, бо той є народним депутатом із Одеси і вони знайомі особисто.

"По Мірошниченку – це була моя рекомендація. Він не зміг вчасно приїхати, на жаль, але ми виходили з його позиції, що особа до визнання винною в суді не має піддаватися фактично покаранню", – додав Циганков і пояснив, що вважає взяття під варту покаранням.

Зазначимо, що Пресман заявляв судді, що окрім нього на поруки Вугельмана готовий був узяти ще депутат Віталій Барвіненко із "Відродження". Але Барвіненко запізнювався, його прочекали з годину – і врешті до суду приїхав Мірошниченко.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро підозрює Труханова, його заступника, а також директора департаменту комунальної власності та голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради у привласненні майна за схемою, яка завдала державі 185 млн грн збитків.

За даними детективів, у грудні 2017 року троє чиновників мерії виїхали за кордон, а на початку січня 2018 року Україну покинув і голова комісії міськради.

Труханова та Вугельмана затримали в аеропорту "Бориспіль" 14 лютого: мер Одеси прилетів із Варшави, а його заступник прибув із Ізраїлю.

15 лютого суд відпустив їх на поруки: за Труханова поручився нардеп від БПП Дмитро Голубов, а за Вугельмана – нардепи Пресман і Мірошниченко.

При цьому під Солом'янським судом у Києві сталися сутички, одного правоохоронця поранили пострілом в ногу.

Поки що Шевченківський райсуд Києва відпустив на свободу людину, яка стріляла в поліцейського.

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