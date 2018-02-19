Труханов и его заместитель сдали паспорта. САП хочет ареста имущества

Городской глава Одессы Геннадий Труханов и его заместитель Павел Вугельман, которых подозревают в присвоении имущества, сдали свои загранпаспорта.



Адвокат Александр Лысак сообщил "Украинским новостям", что Труханов "сдал паспорт еще 15 февраля", а адвокат Андрей Цыганков сообщил "Украинской правде", что Вугельман тоже сразу после решения суда о выдаче на поруки сдал паспорт сотрудникам НАБУ.



"(Вугельман) пошел и выполнил решение суда. Сдал только свой заграничный паспорт", – сообщил УП Цыганков.

В то же время, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре "Украинской правде" сообщили, что подали в Соломенский райсуд Киева ходатайство об аресте имущества Труханова и Вугельмана.



Цыганкову же пока известно лишь о желании САП отстранить подозреваемых от руководящих должностей в Одессе: "Мы только получили ходатайство об отстранении от должности. Об аресте имущества пока нет информации".



Адвокат также сообщил, что лично просил депутатов Александра Пресмана ("Видродження") и Юрия Мирошниченко ("Оппозиционный блок") взять Вугельмана на поруки.



"Поскольку мой подзащитный был ограничен в возможности пользоваться мобильным телефоном и в возможности лично обратиться к поручителям, то к поручителям обращались защитники", – сказал Цыганков.



Он пояснил, что к Пресману обратился, потому что тот является народным депутатом из Одессы и они знакомы лично.



"По Мирошниченко – это была моя рекомендация. Он не смог вовремя приехать, к сожалению, но мы исходили из его позиции, что человек до признания виновным в суде не должен подвергаться фактически наказанию", – добавил Цыганков и объяснил, что считает заключение под стражу наказанием.



Отметим, что Пресман заявлял судье, что кроме него на поруки Вугельмана готов был взять еще депутат Виталий Барвиненко из "Видродження". Но Барвиненко опаздывал, его прождали около часа – и в итоге в суд приехал Мирошниченко.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро подозревает Труханова, его заместителя, а также директора департамента коммунальной собственности и главу постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, причинившей государству 185 млн грн убытков.

По данным детективов, в декабре 2017 года трое чиновников мэрии выехали за границу, а в начале января 2018 года Украину покинул и глава комиссии горсовета.

Труханова и Вугельмана задержали в аэропорту "Борисполь" 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля.

15 февраля суд отпустил их на поруки: за Труханова поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, а за Вугельман – нардепы Пресман и Мирошниченко.

При этом под Соломенским судом в Киеве произошли столкновения, одного правоохранителя ранили выстрелом в ногу.

Пока что Шевченковский райсуд Киева отпустил на свободу человека, стрелявшего в полицейского.

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