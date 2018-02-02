Шість нардепів їздили в Давос у відрядження, але не за гроші ВР

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П'ятниця, 2 лютого 2018, 16:46

Поїздка 6 народних депутатів на Всесвітній економічний форум в швейцарський Давос була відрядженням, але за рахунок приймаючої сторони або самих парламентаріїв.

Про це повідомили в апараті Верховної Ради у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Згідно з отриманою інформацією, народні депутати Вікторія Войціцька, Ірина Геращенко, Марія Іонова, Олексій Мушак, Олексій Рябчин, Олена Сотник перебували у відрядженні в Швейцарській Конфедерації (Давосі) в рамках Всесвітнього економічного форуму.

"Фінансування здійснювалося за власний рахунок або за рахунок сторони, що приймає, без залучення коштів Верховної Ради", – відзначили в апараті парламенту.

У відповіді на запит також зазначається, що народних депутатів Антона Геращенко і Мустафу Найєма на форум в Давос офіційно не відряджали.

Після відвідин форуму Найєм на своїй сторінці в Facebook пояснив, що його запросили як члена спільноти Young Global Leaders - некомерційної організації, заснованої президентом Всесвітнього економічного форуму Клаусом Швабом в 2004 року.

"Оскільки запрошення не прпередбачало покриття витрат на переліт і проживання, вони були оплачені Міжнародним фондом "Відродження", – пояснив нардеп.

Згідно фотографій, опублікованих політиками в соціальних мережах, вищевказані народні депутати були присутні на заходах в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, відзначає агентство.

Теми: Верховна Рада
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