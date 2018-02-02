Шість нардепів їздили в Давос у відрядження, але не за гроші ВР

Поїздка 6 народних депутатів на Всесвітній економічний форум в швейцарський Давос була відрядженням, але за рахунок приймаючої сторони або самих парламентаріїв.



Про це повідомили в апараті Верховної Ради у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".



Згідно з отриманою інформацією, народні депутати Вікторія Войціцька, Ірина Геращенко, Марія Іонова, Олексій Мушак, Олексій Рябчин, Олена Сотник перебували у відрядженні в Швейцарській Конфедерації (Давосі) в рамках Всесвітнього економічного форуму.



"Фінансування здійснювалося за власний рахунок або за рахунок сторони, що приймає, без залучення коштів Верховної Ради", – відзначили в апараті парламенту.



У відповіді на запит також зазначається, що народних депутатів Антона Геращенко і Мустафу Найєма на форум в Давос офіційно не відряджали.



Після відвідин форуму Найєм на своїй сторінці в Facebook пояснив, що його запросили як члена спільноти Young Global Leaders - некомерційної організації, заснованої президентом Всесвітнього економічного форуму Клаусом Швабом в 2004 року.



"Оскільки запрошення не прпередбачало покриття витрат на переліт і проживання, вони були оплачені Міжнародним фондом "Відродження", – пояснив нардеп.



Згідно фотографій, опублікованих політиками в соціальних мережах, вищевказані народні депутати були присутні на заходах в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, відзначає агентство.