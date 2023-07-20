Через заборону ОПЗЖ її представник не може зайти у Верховну Раду – ЦВК

Центральна виборча комісія не може визнати обраним народним депутатом представника партії "Опозиційна платформа – За життя" замість Тетяни Плачкової, оскільки згадана партія заборонена в Україні судом.

Джерело: сайт ЦВК

Деталі: До ЦВК надійшла постанова Верховної Ради від 14 липня 2023 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата Тетяни Плачкової у зв’язку з її заявою про складання депутатських повноважень.

Плачкова була обрана на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

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Центральна виборча комісія взяла до уваги рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року про заборону діяльності вказаної політичної партії, яке Верховний суд залишив без змін 15 вересня 2022 року.

Дослівно: "Відтак ЦВК визнала заборону діяльності політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" рішенням суду, яке набрало законної сили, обставиною, що унеможливлює ухвалення Комісією рішення щодо визнання обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі наступного за черговістю кандидата в народні депутати України у виборчому списку вказаної політичної партії відповідно до закону України "Про вибори народних депутатів України".

Цьому передувало: ЦВК вже приймала аналогічні постанови минулого і цього року після припинення повноважень нардепів від ОПЗЖ Іллі Киви, Вадима Рабіновича, Юлії Льовочкіної, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука, а також Ігоря Абрамовича, Наталії Королевської та Олега Волошина.

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Передісторія:

З 19 березня 2022 року РНБО припинила діяльність ОПЗЖ на час воєнного стану через російське вторгнення в Україну.

14 квітня 2022 року фракція ОПЗЖ у ВР призупинила діяльність, нардепи вирішили працювати як позафракційні. 21 квітня 2022 року більшість колишніх нардепів фракції створили в парламенті депутатську групу "Платформа за життя та мир" під керівництвом Юрія Бойка.

3 травня Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні. 12 травня 2022 року фракцію ОПЗЖ було остаточно ліквідовано у ВР.

20 червня 2022 року Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові задовольнив позов Міністерства юстиції й заборонив партію ОПЗЖ.

15 вересня 2022 року Касаційний адміністративний Суд у складі Верховного суду відхилив апеляційну скаргу ОПЗЖ і таким чином остаточно заборонив її діяльність в Україні.

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