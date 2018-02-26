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Верховний суд РФ розгляне апеляцію Собчак щодо реєстрації Путіна кандидатом у президенти

Понеділок, 26 лютого 2018, 03:10

Верховний суд РФ розгляне апеляцію кандидата у президенти Росії Ксенії Собчак на рішення визнати законною реєстрацію для участі у виборах чинного глави держави Володимира Путіна.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на офіційний сайт суду.

"Скарга на рішення за адміністративним позовом Собчак буде розглянута апеляційною інстанцією Верховного суду 26 лютого", - йдеться у заяві суду.

Як відомо, 16 лютого перша інстанція Верховного суду РФ відхилила скаргу Собчак. Суд не побачив порушення законодавства щодо реєстрації Путіна кандидатом.

Крім цього, суд визнав, що висування Путіна вчетверте на посаду президента не суперечить конституції РФ, яка забороняє обіймати її більше двох термінів поспіль.

У своїй заяві Собчак вказує, що Путін "не має права висуватися і бути зареєстрованим як кандидат в президенти РФ", оскільки вже тричі займав цю посаду.

У заяві зазначено, що в 2012 році Путін домовився з прем’єром РФ Дмитром Медведєвим про "тимчасову поступку посадою президента РФ із зобов'язанням повернути її назад після закінчення обумовленого терміну".

Така домовленість, на думку Собчак, є "зловживанням правом шляхом обходу закону".

Як відомо, 6 грудня президент РФ Володимир Путін оголосив про участь у виборах президента вчетверте, він піде на вибори як самовисуванець.

Про намір брати участь в них оголосили співзасновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський, журналістка Ксенія Собчак та ще дві телеведучі – Анфіса Чехова та Катя Гордон, порнозірка Олена Бєркова.

За результатами опитування, яке провела російська недержавна дослідницька організація "Левада-Центр", на виборах президента РФ кандидатуру чинного глави Володимира Путіна готові підтримати 61% виборців.

Теми: РосіяПутінСобчаквибори
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