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Суд арестовал имущество Труханова

Понедельник, 26 февраля 2018, 16:06
Суд арестовал имущество Труханова

Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество одесского городского головы Геннадия Труханова.

Об этом рассказала "Украинской правде" 26 февраля судья-спикер Соломенского суда Мария Зелинская.

По ее словам в суд поступали соответствующие ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ по аресту имущества мэра Одессы и его заместителя Павла Вугельман.

Зелинская подтвердила, что суд принял решение об аресте имущества Труханова. Что касается Вугельмана, то, по словам судьи-спикера заседание суда в этом ходатайстве было закрытым, поэтому "информация о рассмотрении и результатах не может быть предоставлена ​​судом".

Как известно, НАБУ подозревает Труханова, его заместителя, а также директора департамента коммунальной собственности и главу постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, причинившей государству 185 млн грн убытков.

В 2016 году Одесский городской совет приобрел помещения бывшего завода "Краян", по версии следствия, переплатив более чем в два раза.

Труханова и Вугельмана задержали в аэропорту "Борисполь" 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля.

Сообщалось о 8 подозреваемых в деле, 6 из которых были задержаны, еще двое находились в розыске.

15 февраля суд отпустил Труханова и Вугельмана на поруки: за городского голову поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, а за его заместителя – нардепы Пресман и Мирошниченко.

26 февраля Апелляционный суд Киева подтвердил меру пресечения Труханову.

Оксана Коваленко, Валентина Романенко, УП

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Темы: ОдессакоррупциясудАнтикоррупционная прокуратураНАБУ
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