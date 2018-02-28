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Порошенко назвав Саакашвілі нещасною людиною

Середа, 28 лютого 2018, 15:38

Президент Петро Порошенко каже, що надав колишньому президентові Грузії Міхеілу Саакашвілі величезні можливості в Україні, але той ними не скористався і тепер страждає через це.

Про це повідомив на прес-конференції у середу президент Петро Порошенко.

"Були мрії, ідеали. Михайло, на жаль, сам їх зруйнував. Я не думаю, що зараз він є щасливою людиною", - сказав глава держави.

Він зазначив, що наділив Саакашвілі величезними можливостями на посаді губернатора Одещини, дозволив призначати своїх земляків на керівні посади, але той не приніс жодного результату щодо реформування регіону.

Порошенко наголосив, що реадмісія екс-президента Грузії до Польщі відбулася "юридично бездоганно" і за українським законодавством, і за міжнародним.

Як відомо, близько 15:00 12 лютого Саакашвілі затримали у ресторані Києва.

Пізніше у Державній прикордонній службі підтвердили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" до Польщі.

Джерело в правоохоронних органах зазначило "Українській правді", що Польща прийняла Саакашвілі за процедурою реадмісії.

Пізніше Саакашвілі прилетів до Нідерландів, де планував зустрітися з родиною. Він оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.

Голова Мостиського прикордонного загону ухвалив рішення заборонити лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі в'їзд в Україну до 13 лютого 2021 року.

Читайте також "Зворотній прорив. Як Саакашвілі вислали з України"

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліПорошенко
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