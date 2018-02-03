Доба в АТО: 4 обстріли, 3 бійців ЗСУ поранено

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Субота, 3 лютого 2018, 08:05

За минулу добу, зафіксовано 4 обстріли укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів, унаслідок яких троє українських воїнів отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Основна вогнева активність бойовиків російсько-окупаційних військ спостерігалася за світлої пори доби. Як повідомляється, агресор продовжує застосовувати міномети та піхотне озброєння.

На Донецькому напрямку противник майже три години з невеликою перервою обстрілював позиції українських оборонців з 82-мм мінометів, гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у передмісті Авдіївки.

На півдні Донецької області ворог порушував режим тиші з 82-мм мінометів та гранатометів у районі населених пунктів Лебединське і Павлопіль.

Друга половина минулої доби, починаючи приблизно з 17.00, пройшла без порушення режиму припинення вогню.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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